¥é¥ê¡¼ÀìÍÑ¤ÎWR¥«¡¼Áê¼ê¤Ë»ÔÈÎ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¥Þ¥·¥ó¤ÇÂçÊ³Æ®!!¡¡»°É©¥é¥ó¥¨¥ÜV¤¬ÎòÂå¤ÇºÇ¹â¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
º£¤Ç¤³¤½À¤³¦¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¼Ö¤À¤¬¡¢°Å¹õ¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç²ç¤òÈ´¤«¤ì¤¿1970Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¹âÀÇ½²½¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¥¤¥±¥¤¥±¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ê1989Ç¯¤òÄºÅÀ¤ËÃüÍî¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿1990Ç¯Âå¤Ê¤ÉÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¹âÀÇ½¤ä¹ë²Ú¤µ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬µØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¼Ö²ó¸ÜÏ¿¡£Ï¢ºÜÂè80²óÌÜ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óV¤À¡£
»°É©¤ÎWRC³èÆ°¤Ï5´üÂ¸ºß
¸½ºß»°É©¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¥¢¥¸¥¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥é¥ê¡¼¡ÊAXCR¡Ë¡£2025Ç¯¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¥È¥é¥¤¥È¥ó¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£10·î30Æü¤«¤éÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«Ëë¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÍè¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤Î»°É©¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÏWRC¡¢¥À¥«¡¼¥ë¥é¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¡£WRC¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢WRC½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿Âè1´ü¡Ê1967¡Á1977Ç¯¡Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤ÉÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Âè2´ü¡Ê1981¡Á1987Ç¯¡Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×A»þÂå¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3´ü¡Ê1988¡Á1992Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇWRC¤òÀÊ´¬¤·¤¿Âè4´ü¡Ê1993¡Á2001Ç¯¡Ë¡¢WRC³èÆ°¤Î½ªßá¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè5´ü¡Ê2002¡Á2005Ç¯¡Ë¤Î5¤Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥é¥ó¥¨¥ÜV¤ÏÂè4´ü¤òºÌ¤Ã¤¿°ìÂæ¤À¡£
AXCR2025¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤·¤¿»°É©¥È¥é¥¤¥È¥ó
¥é¥ó¥¨¥Ü¤È¥¤¥ó¥×¤¬¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿
1992Ç¯9·î¤Ë¥é¥ó¥¨¥Ü¤¬½éÅÐ¾ì¡£1994Ç¯12·î¤ËII¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇI¤ÈÊØµ¹¾å¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ä¤«¤º¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ü1¢ª¥¨¥ÜII¢ª¥¨¥ÜIII¡Ê1995Ç¯¡Ë¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¿Ê²½¡£¤½¤ì¤ÏWRC¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤À¡£
Åö»þ¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤âWRC¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¬¥·¥£¤Ç¥ï¡¼¥¯¥¹³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¸å¡¢WRC¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ç»²ÀïÃæ¡£¥é¥ó¥¨¥ÜÂÐ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µWRX STi¡ÊÅö»þ¤Ïi¤¬¾®Ê¸»úÉ½µ¤À¤Ã¤¿¡Ë¤Î³«È¯¹çÀï¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£
1992Ç¯¤Ë¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ»°É©¤¬Âç¤¤¯³èµ¤¤Å¤¤¤¿
¥é¥ó¥¨¥Ü¤ÎÂè2À¤Âå¤¬ÅÐ¾ì
¤½¤·¤Æ1996Ç¯8·î¤Ë4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¨¥ÜI¡Á¥¨¥ÜIII¤¬4ÂåÌÜ¥é¥ó¥µ¡¼¥Ù¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥ÜIV¤Ï5ÂåÌÜ¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤À¡£¥È¥Ô¥Ã¥¯ËþºÜ¤Î¤Ê¤«¡¢ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¥ê¥¢¤Îº¸±¦ÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏ¤ò¥ê¥Ë¥¢¤ËÊÑ²½¤µ¤»¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëAYC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥è¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤ÎÅëºÜ¤À¡£GSR¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡¢¶¥µ»¥Ù¡¼¥¹¤ÎRS¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÂÄê6000Âæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3000Âæ¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤ò2²ó¤·¤¿¤¿¤á¹ç·×1Ëü2000Âæ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¯¤É¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥é¥ó¥¨¥Ü¤ÏÅö»þ¤ÎWRC¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢WRC¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¥µ»¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤À¡£1997Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»°É©¤Ï¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤ÇWRC¤Ë»²Àï¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢WRC¤¬Âç¤¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤À¡£
1996Ç¯¤Ë¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤¬ÅÐ¾ì¡£5ÂåÌÜ¥é¥ó¥µ¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥ê¥¢¤Îº¸±¦ÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏ¤òÆÈÎ©¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ëAYC¤È¤¤¤¦Èô¤ÓÆ»¶ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
WR¥«¡¼¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¨¥ÜV
1997Ç¯¤«¤éWRC¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×Aµ¬Äê¤ËÂå¤ï¤êWR¥«¡¼µ¬Äê¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Aµ¬Äê¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤¿4WD¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤¬¤Ê¤¤¤È»²Àï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î´ËÏÂºö¡¢µßºÑºö¤È¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¤¤¤«¤ó¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º2L¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È4WD¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥é¥ê¡¼ÀìÍÑ¼Ö¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¤Ë2007Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥É¤¬FF¤Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥«¥¹WRC¤Ç»²Àï¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎWR¥«¡¼µ¬Äê¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µWRC07¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»°É©¤¬½Ð¤·¤¿²óÅú¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A¥Þ¥·¥ó¤Î·ÑÂ³¤À¤Ã¤¿¡£»°É©¤ÏWRC¤Î»²Àï°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×A¤ÇÆ®¤¦¤³¤È¤Ç»ÔÈÎ¼Ö¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¸Ø¼¨¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥é¥ê¡¼ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿WR¥«¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Þ¥·¥ó¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤Î¼¡¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ï¡¢WR¥«¡¼¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
WR¥«¡¼¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥ó¥¨¥ÜV
¥é¥ó¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ¤Î3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ü¥Ç¥£
¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ï1998Ç¯1·î¤ËÅÐ¾ì¡£Á°½Ò¤ÎWR¥«¡¼µ¬Äê¤Ç¤ÏÁ´Éý¤¬1770mm¤Þ¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥¨¥ÜV¤ÏÁ´Éý1770mm¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤ÎÁ´Éý¤¬1690mm¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º¸±¦40mm¤º¤Ä³ÈÉý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£1770mm¤ÎÁ´Éý¤Ï¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÃ±¤Ë¹¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É¤ò¼Â¸½¡Ê¸å½Ò¡Ë¡£¥é¥ó¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ü¥Ç¥£¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ê¤Î¤À¡£
¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÀ¤ÇÇ÷ÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¥é¥ó¥¨¥ÜV
º£¤Ç¤ÏÆüËÜ¼Ö¤âÁ´Éý1700mmÌ¤Ëþ¤Ê¤Î¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢20À¤µª¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´Éý1700mm¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï»ö·ï¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¯¥é¥¦¥ó¤âÁ´Éý¤¬1700mm¤òÄ¶¤¨¤ë»þ¤Ë³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´Ä¹5mÁ°¸å¡¢Á´Éý1750mm¤Þ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯Ãó¼Ö¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤È¡¢¤¢¤Î¥È¥è¥¿¤Ç¤µ¤¨ÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¥Ü¥Ç¥£¤òÂç·¿²½¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿Îã¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£Æü»º¤ÎS14¥·¥ë¥Ó¥¢¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤À¤¬¡¢¥é¥ó¥¨¥ÜV¤ÏWRC¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁ´Éý¤ò1770mm¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏµÕ¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤È¤Ê¤ê¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤«¤éÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¤À¤ÈÆÃ¤Ë¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë
¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª
¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ï1997Ç¯10·î¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢Íâ1998Ç¯1·î¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Âè2À¤Âå¥é¥ó¥¨¥Ü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤êÁ´Éý1770mm¤Î¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤¬°µ´¬¡£¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë³«¸ýÉô¤¬¹¤¤¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢º¸±¦¤Î¥«¥Ê¡¼¥É·Á¾õ¤Î¥¨¥¢¥í¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¤Îº¸±¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿´Ý·¿¤Î¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÎÀº×û¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¸å¤Î¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÏÎ¾¥É¥¢¤è¤ê¤âÂç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥¨¥ÜIV¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÒÂ¦40Ð¡¢º¸±¦¹ç·×¤Ç80mm³ÈÉý¤µ¤ì¤¿1770mm¤ÎÁ´Éý¤ò¥·¥ê¡¼¥º½éºÎÍÑ
Âç·¿¤Î¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò4ÃÊ³¬¤Ç³ÑÅÙÄ´À°¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µ¡Ç½Èþ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤À¤¬¡¢¥é¥ó¥¨¥ÜV¤¬¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½
¥é¥ó¥¨¥Ü»Ë¾å½é¤Î300Ëü±ßÄ¶¤¨
¥í¡¼¥É¥«¡¼¤ÎGSR¤È¶¥µ»¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÎRS¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤ê¡£GSR¤ÏÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤·¤¿»ÅÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢RS¤Ï¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤Î¸ò´¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁõÈ÷Îà¤ÏÈó¾ï¤Ë´ÊÁÇ¡£¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ç¤ÏGSR¤ÈRS¡ÊÃíÊ¸À¸»º¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ6000Âæ¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁý»º¤µ¤ì¡¢7500ÄøÅÙ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤ÏGSR¤¬324Ëü8000±ß¡¢RS¤¬259Ëü8000±ß¤ÈÃÍ¾å¤²¡£GSR¤Î²Á³Ê¤¬¥é¥ó¥¨¥Ü»Ë¾å½é¤á¤Æ300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆÅö»þ¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Ò¤È¥¯¥é¥¹¾å¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤Î¥È¥è¥¿¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥Ä¥¢¥é¡¼V¡Ê5MT¡¦322Ëü7000±ß¡ËÊÂ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¤Þ¤Ç¤Î²þÎÉ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð°Â¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
GSR¡Ê±¦¡Ë¤ÈRS¡Êº¸¡Ë¤Ç¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó·Á¾õ¤¬°ã¤¦
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²þÎÉ¤¬¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥é¥ó¥¨¥ÜI¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¥®¥ã¥é¥óVR-4¤«¤é·Ñ¾µ¤¹¤ë2L¡¢Ä¾4DOHC¥¿¡¼¥Ü¤Î4G63¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤Ç¤¹¤Ç¤ËÅö»þ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¼«¼çµ¬À©ÃÍ¤Î280ps¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥Ô¡¼¥¯¥Ñ¥ï¡¼¤Ï280ps¤ÇÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï38.0kgm¤È¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤«¤é2.0kgm¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡ÊR33¡Ë¤è¤ê0.5kgmÂç¤¤¯¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ò2.0kgmÎ¿²ï¤¹¤ë¿Ê²½¤ò¸«¤»¤¿¡£
4G63¤Ï280ps¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¿¤¬ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï36.0kgm¤«¤é38.0kgm¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ²ÃÂ®ÀÇ½¤¬¸þ¾å
¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Î¥º¥ëÌÌÀÑ³ÈÂç¡¢¥Ó¥¹¥È¥ó¤Î·Á¾õ¸«Ä¾¤·¤È·ÚÎÌ²½¡¢¥¹¥é¥¹¥È¥á¥¿¥ë¤Î£³Ê¬³ä²½¡¢¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¡õ¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤ÎÂç·¿²½¡¢¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¿·Àß¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î³«¸ýÌÌÀÑ³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¥¨¥¢¥À¥¯¥È¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ë¿å²¹¡¿Ìý²¹¤ÎÎäµÑÀÇ½¸þ¾å¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿²þÎÉ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¥¹¥×¥ì¡¼ÁõÃå¤ÏWRC¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤
Á´Éý1770mm¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿Â²ó¤ê
ÃíÌÜ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤è¤ê¤âÂ²ó¤ê¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡§¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¡§¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ï¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥í¥¢¥¢¡¼¥à¤Î±äÄ¹¡¢¥ê¥¢¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¼è¤êÉÕ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¥È¥ì¥Ä¥É¤¬¥Õ¥í¥ó¥È40mm¡¢¥ê¥¢35mm¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê17¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä»ÅÍÍ¡Ë¡£Á´Éý1770mm¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò20mmÁýÂç¤µ¤»¡¢¥ê¥¢¥µ¥¹¤â¥È¡¼¹äÀ¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¡¼¹äÀ¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¸ý¡½¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¹â¤òÌó30mmÄã¤¯¤·¤Æ¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÜÃÏÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê²þÎÉ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¥ï¥¤¥É¥È¥ì¥Ã¥É²½¤Ë¤è¤ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¥¢¥Ã¥×
¥¿¥¤¥ä¡õ¥Ö¥ì¡¼¥¤âÂçÉýÀÇ½¥¢¥Ã¥×
280ps¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤Îµã¤¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥¿¥¤¥ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²þÎÉ¡£
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤ÏGSR¤¬225/45R17¡Ê¸ò´¹¤¬Á°Äó¤Î¶¥µ»¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î£Ò£Ó¤Ï205/60R15¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢17¥¤¥ó¥Á»ÅÍÍ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥é¥ó¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¡§17¥¤¥ó¥Á£´¥Ý¥Ä¥È¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢¥ê¥¢¡§16¥¤¥ó¥Á2¥Ý¥Ä¥È¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤È¥¨¥Ü¸¤«¤éÂç¤¤¯ÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥É¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¬¥ë¥Õ¥¡À½¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ü¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¹ñ»º¤ÎOEM¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¥¥ã¥ÑÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¡£¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¥·¥ê¡¼¥º½éºÎÍÑ
¤Ê¤ª¡¢GSR¤Ë¤ÏAYC¡Ü¥Õ¥í¥ó¥È¥Ø¥ê¥«¥ëLSD¤òºÎÍÑ¤·¡¢4ÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Àû²óÇ½ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¡£
¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ï1770mm¤Î¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡¢17¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¤ÎºÎÍÑ¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥ë¥ßÀ½ÉôÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÚÎÌ²½¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÉ®¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¶¥µ»ÍÑ¤ÎRS¤Ë¤ÏÇöÈÄ¥Ü¥Ç¥£¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤ë¤ÈÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿À¨¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
RS¤ÏÁõÈ÷¤¬´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇöÈÄ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤ê·ÚÎÌ²½
°µ´¬¤ÎÆ°ÎÏÀÇ½
É®¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤¬ÌµÎà¤Î¥é¥ê¡¼¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥¨¥Ü¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ÎÏª½Ð¤¬Â¾»ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ì¤ÐÂç¥Ú¡¼¥¸¤ò³ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ð¡¢¼¡¤Ï¸øÆ»»î¾è¡¢¤½¤·¤ÆÃ«ÅÄÉô¤Ç¤ÎÆ°ÎÏÀÇ½¥Æ¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¥í¥±¤Ê¤É¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥é¥ó¥¨¥ÜV¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÃ«ÅÄÉô¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¥Õ¥ë¥Æ¥¹¥È¡£
Åö»þ2L¥¿¡¼¥Ü¤Ç250km/h¤ËÇ÷¤ëºÇ¹âÂ®¤Ï°µ´¬!!
¤½¤³¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¹âÂ®247.3km/h¡¢0-400m²ÃÂ®¡Ê¥¼¥í¥è¥ó¡Ë12ÉÃ76¤È¤¤¤¦Àä¶ç¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âÂ®¤Ï180km/h¤Ç¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬ºîÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹çË¡Åª¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò²ò½ü¤·¤ÆÂ¬Äê¡£É®¼Ô¤â¥Æ¥¹¥È¸½¾ì¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢200km/h¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹ì²»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¹â¼þÇÈ²»¤âº®¤¸¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤ÇÊ¹¤¿Ì¤¨¤¿¡£
¼Â¤Ï¥¼¥í¥è¥ó¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¥é¥ó¥¨¥Ü1¡ÁIII¤Ç¤¹¤Ç¤Ë12ÉÃÂæ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Î12ÉÃ76¤ÏÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó4¥É¥¢GT-R¤Î12ÉÃ66¤ËÆùÇö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¼¥í¥è¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀÇ½¤Î¸þ¾å¤â¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤¬ÀäÂç
Ç°´ê¤ÎW¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ!!
´Î¿´¤ÎWRC¤Ç¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£WR¥«¡¼½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë1997Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤ÇWR¥«¡¼Áê¼ê¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¦¥Þ¥¥Í¥ó¤¬¥é¥ó¥¨¥ÜIV¤ò¶î¤ê1996Ç¯¤ËÂ³¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±1998Ç¯¤Ë¥é¥ó¥¨¥ÜV¤¬¼ÂÀïÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
1997Ç¯¤Þ¤Ç»°É©¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ë¤Ë2Âæ¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£1998Ç¯¤Ë»°É©¤ÏËÜµ¤¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ë¤Ë2Âæ¤Ç»²Àï¤ò³«»Ï¡£¥Þ¥¥Í¥ó¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬³èÌö¤·¤Æ14ÀïÃæ7Àï¤ÇÍ¥¾¡¡Ê¾¡Î¨5³ä¡Ë¤·¤ÆÀë¸À¤É¤ª¤ê½é¤Î¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
»°É©½é¤Î¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ÆW¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥¨¥ÜV
°ìÊý¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤ÎºÇ½ªÀï¤ÎRAC¥é¥ê¡¼¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Î¥Þ¥¥Í¥ó¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È2°Ì¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤ÐµÕÅ¾¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¡£Ã¯¤â¤¬¥µ¥¤¥ó¥Ä¤ÎµÕÅ¾¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³Î¿®¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÄ¾Á°¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥í¡¼!!¡¡¤³¤ì¤Ç¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¥Í¥ó¤Î3Ï¢ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì1998Ç¯¤ÏW¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦»°É©¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥é¥ó¥¨¥ÜV¤ò¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¤Ç¤¢¤ë¤È¾Î»¿¤¹¤ë°Õ¸«¤ÏÂ¿¤¤¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÍýÁÛ¤Î°ìÂæ
¥é¥ó¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬4¥É¥¢¥»¥À¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¼¼Æâ¤Ï½¼Ê¬¹¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤â¤¢¤ê¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£2L¥¯¥é¥¹¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÆ°ÎÏÀÇ½¡¢±¿Æ°ÀÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½¼Ê¬»È¤¨¤ëËüÇ½À¤³¤½¥é¥ó¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤í¤¦¡£¾¯¡¹Â²ó¤ê¤Ï¹Å¤á¤À¤¬¡¢²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸µ¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç²ÈÂ²¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â½¼Ê¬¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥«¡¼¤Ê¤¬¤é»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È»ëÇ§À¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¸½Âå¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤ÎGR¥ä¥ê¥¹¡¢GR¥«¥í¡¼¥é¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹LBX MORIZO RR¤¬¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î4WD¥¿¡¼¥Ü¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¥é¥ó¥¨¥Ü¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤íºÙ¤«¤¯²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»°É©¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬¥é¥ó¥¨¥Ü¡¢¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸½Âå¤Ç¥È¥è¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢»°É©¤Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÏÂ¿¤¤¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ïº¸±¦¤È¤â¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤À¤¬¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç²÷Å¬À¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ú»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óV GSR¼çÍ×½ô¸µ¡Û
Á´Ä¹¡§4350mm
Á´Éý¡§1770mm
Á´¹â¡§1415mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2510mm
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1360kg
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§1997cc¡¢Ä¾4DOHC¥¿¡¼¥Ü
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§280ps/6500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§38.0kgm/3000rpm
²Á³Ê¡§324Ëü8000±ß
¥é¥ó¥¨¥ÜV¤Ï¥¨¥Ü¥·¥ê¡¼¥º¤Î½éÊª¿Ô¤¯¤·
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û
»°É©¤Ï1977Ç¯¤ËWRC¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬1981Ç¯¤ËÉüµ¢¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×4¤Î¥é¥ó¥µ¡¼EX2000¥¿¡¼¥Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¡£¤½¤³¤Ç»°É©¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Bµ¬Äê¤Î¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó4WD¥é¥ê¡¼¤ò³«È¯¡£1983Ç¯¤ÎÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Æ¥¹¥È»²Àï¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×B¤Ï1986Ç¯¸Â¤ê¤Ç½ªßá¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó4WD¥é¥ê¡¼¤ÏÆ®¤¦¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡£WRC¤Ë¤Ï»²Àï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢86¡¢87Ç¯¤Î¹á¹Á¡ÁËÌµþ¥é¥ê¡¼¤Ë»²Àï¤·¡¢86Ç¯¤ÏÁí¹ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Èá±¿¤Î¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó4WD¥é¥ê¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¥®¥ã¥é¥óVR-4¡¢¥é¥ó¥¨¥Ü¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×A»þÂå¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó4WD¥é¥ê¡¼¤Ï¸¸¤Î¥°¥ë¡¼¥×B¥Þ¥·¥ó
»Ô¸¶¿®¹¬
1966Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤Î¤«¤ËºÂ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÓÂôÁá¿Í»Õ¡Êµì¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÏÃÓÂô¤µ¤È¤·¡ËÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÏµ¡Ù¡Ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë1975¡Á1979Ç¯Ï¢ºÜ¡Ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¡£¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤â¥¯¥ë¥ÞÇ»ÅÙ¤ÏÇö¤Þ¤ë¤É¤³¤í¤«Áý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£Âç³ØÆþ³Ø»þ¤Ë¾åµþ¤·¡¢¿·Â´¤Ç»°¿ä¼Ò¡Ê¸½¹ÖÃÌ¼Ò¥Ó¡¼¥·¡¼¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¡¢30Ç¯¶á¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥«¡¼¡Ù¤ÎÊÔ½¸¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿MITSUBISHI¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¡¼
