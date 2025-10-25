¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡¿·ê¥é¥¤¥º¡Û¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ËÂÐ¤·¡ÖÉÔÅöÉ¾²Á¡×ÁÛÄê¡È8¿Íµ¤¡É¤ÎÌÕÅÀ¡¡µþÅÔ²þ½¤¸å¤Î·¹¸þ¤â¸å²¡¤·¤¹¤ë¹âÇÛÅö¤Î»È¼Ô¤È¤Ï¡©
º£Ç¯¤Î¤Ï½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ûー¥¹¤¬ÉÔºß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶áÇ¯Æ±ÍÍ¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï2021Ç¯¤È22Ç¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÏ·ô³°¡£
¤½¤â¤½¤â2020Ç¯¤Ë¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤¬ÌµÇÔ»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤¬4Ï¢ÇÔÃæ¤ÈÇÈÍð·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¥ìー¥¹¡£²áµî10Ç¯¡¢Ã±¾¡¥ª¥Ã¥º10ÇÜ°Ê¾å¤Ï1Ãå2²ó2Ãå5²ó3Ãå6²ó¡£10ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤â3ÅÙÇÏ·ôÆâ¤¬¤¢¤ê¡¢·êÇÏÂæÆ¬¤Î¥±ー¥¹¤ÏÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö·êÇÏ¤ò¥¢¥Ê¥é¥¤¥º¡ÊÊ¬ÀÏ¡Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ó¥Ç¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ó¥Ç
2·î¥Ç¥Ó¥åー¤ÈÃÙ¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢2ÀïÌÜ¤ÎÃæ»³¼Ç2200m¤ò½ÐÉé¤±¤«¤é³°¤ò¥Þ¥¯¥êµ¤Ì£¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢3ÇÏ¿Èº¹¤Ç²÷¾¡¡£ÆüËÜ¥Àー¥Óー¤ÎÀÚÉä¼è¤ê¤òÁÀ¤¤¡¢ÀÄÍÕ¾Þ¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÀÄÍÕ¾Þ¤âºÆ¤Ó½ÐÉé¤±¤·¸åÊýÂÔµ¡¡£Ä¾Àþ¤ÇºÇÆâ¤òÆÍ¤¯¤È°ìÃ¶ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¾¡Íø¤Þ¤Ç¸«¤¨¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ï¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³°¤«¤é³ÆÇÏ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢4Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±«Ãæ³«ºÅ¤â¤¢¤ê¡¢½ªÆü³°º¹¤··¹¸þ¤ÎÇÏ¾ì¡£¤³¤ì¤òÍ£°ì¡¢ºÇÆâ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é0ÉÃ1º¹¤Ê¤é¤à¤·¤íÉé¤±¤Æ¶¯¤·¤ÎÆâÍÆ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÄÍÕ¾ÞÁÈ¤¬Â³¡¹¤È¸ÅÇÏÁê¼ê¤Î¾ò·ïÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤âÆ±Åù¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤1Æ¬¤Î¤Ï¤º¡£
Á°Áö¡¦¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤³¤½´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤ÇÊüÇÏÀ£Á°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥²ー¥È¤Ç¤ÏÎÙ¤ÎÇÏ¤¬Ë½¤ì¡¢¥ìー¥¹¤Ç¤âºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÂ¾ÇÏ¤Ë´ó¤é¤ìÎ©¤ÁÄ¾¤¹¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ°ìÅÙ¤Ï¥¤¥óÆÍ¤¤Î¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Öー¥¯¥ê¥¨¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¯¥Óº¹À¹¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¾å½ÐÍè¡£¤·¤«¤â¡¢¥ìー¥¹Á°¤Ë¤Ï¿Ø±Ä¤â¡Ö¾¯¤·½Å¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤¹Á°¾¥Àï»Å¾å¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¾åÀÑ¤ß¤ÏÂç¤¤¤¡£
·üÇ°¤µ¤ì¤ë8ÏÈ¤À¤¬¡¢²þ½¤¸å¤ÎµþÅÔ¤Ï4³Ñ¤¬´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç³°¤ØËÄ¤ì¤º¥¤¥ó¤ËÇÏ·²¤¬Ì©½¸¡£¤½¤Î¤¿¤áµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤â³°ÏÈÍÍø¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç7¡¦8ÏÈ¤¬·×5Æ¬¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤à¤·¤íÂç³°ÏÈ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¥·¥á¥·¥á¡£ÀÄÍÕ¾Þ¤ä¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Î»ýµ×ÎÏ¾¡Éé¤Ï¤É¤ó¤È¤³¤¤¤ÎÆ±ÇÏ¤ò¡¢¹âÇÛÅö¤Î»È¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¡£