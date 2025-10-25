ワールドシリーズ第1戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。2-2の6回、無死満塁のピンチでマウンドに上がったエメット・シーハン投手が勝ち越しを許し、ネットでは采配に疑問の声が上がった。

先発のスネルが6回無死満塁の大ピンチで降板。2番手でマウンドに上がったのはシーハンだった。

先頭のクレメントに中前適時打を許して勝ち越されると、代打ルークスには押し出し四球。ヒメネスには適時右前打で3点差となり、1死奪ったところでバンダにスイッチとなった。

シーハンはレギュラーシーズンは先発だったが、ポストシーズンではリリーフに。厳しい状況で送り出したロバーツ監督の采配に、X上の日本人ファンからは疑問の声が相次いだ。

「ノーアウト満塁で代えるなとは言わんがなぜ先発のシーハンを出すのか 継投のセンス無さすぎるんよ」

「同点のヒリヒリした場面で出すピッチャーではないよねぇ」

「今日はロバーツ采配批判されても理解できるけどな」

「重ね重ねロバーツの試合展開の読めなさよ…」

「シーハンはイニング頭からでしょうよどう考えても」

「シーハンは回の頭で使うべきやったろうな」

その後、バンダが代打バーガーに満塁本塁打、カークに2ランを浴びて大量失点となった。



（THE ANSWER編集部）