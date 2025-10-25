Àµ¤·¤¤¤ªÊÒ¤Å¤±¤Î¼ê½ç¤Ï¥³¥ì¡ªÀ°Íý¼ýÇ¼¤Î¥×¥í¤¬¡ÖÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤¤ËºÇ½é¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¡×
¤ª²È¥Þ¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
¤ª²È¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢²È¤Î´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¶¦Í¥¨¥ê¥¢¡Ê²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤¦¾ì½ê¡Ë¤È¡Ö¸Ä¿Í¥¨¥ê¥¢¡ÊÆÃÄê¤Î¿Í¤¬»È¤¦¾ì½ê¡Ë¡×¤ò¿§Ê¬¤±¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¾ì½ê¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼Ì¾¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¡Ê½»½ê¡Ë¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃ¯¤Î¥â¥Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö²¿¤Ë»È¤¦¥â¥Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ò½ç¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Î¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÊÒ¤Å¤±¥ë¡¼¥ë¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤Ä²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÃµ¤·Êª¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®ºî¤êÊý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª²È¥Þ¥Ã¥×¤Îºî¤êÊý¡¡Ö¶¦Í¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¸Ä¿Í¥¨¥ê¥¢¡×¤òÊ¬¤±¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ò¡Ö¶¦Í¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¸Ä¿Í¥¨¥ê¥¢¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¼´Ø¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍèµÒ¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï¡Ö¶¦Í¥¨¥ê¥¢¡×¡£
°ìÊý¤Ç³Æ¼«¤ÎÉô²°¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ê¤É¸Ä¿Í¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ç»È¤¦¾ì½ê¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
¶¦Í¥¨¥ê¥¢¤Ï³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¼ø¶ÈÃæ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»äÊª¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êü²Ý¸å¤Ï»äÊª¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¤ä²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÊÒÉÕ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²È¤ÎÃæ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤êºî¶È¤·¤¿¤ê¤·¤¿»äÊª¤ò»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£»äÊª¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç³Æ¼«¼«¸Ê´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²È¤ÎÃæ¤Î¡Ö¶¦Í¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡Ö»äÊª¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀþ°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î»ä¼¼¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë»äÊª¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡£
¸Ä¼¼¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Þ¤À¸Ä¼¼¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ªÉô²°¤Î°ì³Ñ¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¾®¤µ¤ÊÃª¤òÃÖ¤¡Ö¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥¨¥ê¥¢¡×¤È·è¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤°¤Ã¤ÈÀ°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦Í¥¨¥ê¥¢¤È¸Ä¿Í¥¨¥ê¥¢¤Î»ÅÊ¬¤±¤Ï¡¢°ìÅÙ´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò»È¤Ã¤Æ¿§Ê¬¤±¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö²¿¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÉô²°¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼Ì¾¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö³ØÍÑÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡ÖÁÝ½üÆ»¶ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡Ö½ñÎà¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡ÖÊ¸Ë¼¶ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ê¤É¡£
¤³¤Î»þ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤Î»äÊª¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸Ä¿Í¤Î»äÊª¤Ç¤â¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÊØÍø¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¶¦Í¥¨¥ê¥¢¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¶¦ÍÉô¤â»ä¼¼¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤óÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÉô¤ËÃÖ¤¯¸Ä¿Í¤Î»äÊª¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤Ä¶°ì·³¤Î¥â¥Î¤À¤±¡×¤È¿´³Ý¤±¤ë¤Î¤¬²È¤ÎÃæ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª²È¥Þ¥Ã¥×¤Îºî¤êÊý¢¥â¥Î¤ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤Ë¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤¹¤ë
¤ª²È¥Þ¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥â¥Î¤Î¸«Ä¾¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Î¡¢²¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥â¥Î¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¥â¥Î¤ò¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç½¸¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÍ×ÉÊ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¥â¥Î¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤È°Æ³°Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÂåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Æ¥â¥Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¶¥â¥Î¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ò¸º¤é¤¹¡×¤«¡Ö¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤«¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ²È¤ÎÃæ¤Î¥â¥Î¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¼ý¤á¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¥â¥Î¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥â¥Î¤ÎÄê°ÌÃÖ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ãµ¤·Êª¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ìÅÙ·è¤á¤¿½»½ê¤â¡¢À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»þ¡¹¥Þ¥Ã¥×¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¾ì½ê¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¥â¥Î¤Î½»½ê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤É¤³¤ËÌá¤¹¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÇº¤Þ¤º¡¢ÊÒÉÕ¤±¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤ª²È¥Þ¥Ã¥×ºî¤ê¤¬¡¢Êë¤é¤·Á´ÂÎ¤ò²÷Å¬¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£