ヒュンメルが大阪Ｂの練習ツアーやチケットが当たるキャンペーンを実施！

スポーツブランドhummel（ヒュンメル）は23日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）に所属する大阪ブルテオンの練習見学ツアーや観戦チケットが当たるキャンペーンを実施することを発表した。

デンマークのスポーツブランドであるヒュンメルは、2024-25シーズンより大阪Ｂのトップパートナーを務めており、今シーズンのユニフォームデザインも担当している。また10月9日（木）にはホームタウンエリアの聴覚障がい者支援に繋げる「手話シャツ」の発表も行っていた。

今回のキャンペーンは、ヒュンメル公式オンラインストアやヒュンメルららぽーとEXPOCITYなどの対象店舗でヒュンメル商品を8,000円（税込）以上購入することが必要となっており、購入したレシートを応募フォームにアップロードすることで抽選へ参加できる。

期間は11月9日（日）までで、A賞、B賞、C賞の3つの賞品に加えて、応募者全員に「山内晶大と山本智大のヒュンメル限定待受画面」とSSKSTORESで使える500ptがプレゼントされるとのことだ。

賞品詳細は以下の通り。

⬛︎ヒュンメル 大阪ブルテオン キャンペーン 賞品一覧

A賞：大阪ブルテオン練習見学ツアー（コート上にて見学+記念撮影）／5組10名

B賞：観戦ペアチケット（12月6日（土）東京グレートベアーズ戦）／5組10名

C賞：大阪ブルテオン全選手サイン入りユニフォーム／2名