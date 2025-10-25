¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè38ÏÃ¡Ö°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡ª¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª¡×¡¢¤¦¤¿¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ª¥Ð¥±¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤áÆÃ·±¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè38ÏÃ¡Ö°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡ª¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹10·î26Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤Î²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¡ª¡¡Âè38ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè38ÏÃ¡Ö°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡ª¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊü²Ý¸å¡¢µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¿¤Á¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÄÃæ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤Ð¤±¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ªÅ¹¤Î³°¤Þ¤ÇÁö¤ê½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¤¦¤¿¤Ï¤ª¤Ð¤±¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¾Áõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤¦¤¿¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹¡Ë¤Ï¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÉÝ¤¯¤ÆÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¦¤¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ï¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¡Ë¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½Ð¤è¤¦¡×¤È¤µ¤½¤ï¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢²¿¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤è¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¡¢¤¦¤¿¤Ï¤ª¤Ð¤±¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤ÇÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ê¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÆÃ·±¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¦¤¿¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤Î²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¡ª¡¡Âè38ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¢£Âè38ÏÃ¡Ö°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡ª¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊü²Ý¸å¡¢µÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¿¤Á¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÄÃæ¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤Ð¤±¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ªÅ¹¤Î³°¤Þ¤ÇÁö¤ê½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¤¦¤¿¤Ï¤ª¤Ð¤±¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¾Áõ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤¦¤¿¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹¡Ë¤Ï¤Ï¤Ê¤ß¤Á¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¾Áõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÉÝ¤¯¤ÆÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¦¤¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ï¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¡Ë¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½Ð¤è¤¦¡×¤È¤µ¤½¤ï¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢²¿¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤è¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¡¢¤¦¤¿¤Ï¤ª¤Ð¤±¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤ÇÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ê¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÆÃ·±¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¦¤¿¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ