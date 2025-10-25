¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡£ ÆÇ¤ò»ý¤ÁÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡Èbulb=µåº¬¡È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬¡¢10·î24Æü(¶â)ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2025 ¡Ábulb¡Á¡ä¤Î½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2025 ¡Ábulb¡Á¡ä¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy name¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á°²ó¥Ä¥¢¡¼¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2024 ¡ÁMy name¡Á¡ä°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢10·î¡¢11·î¤Ë¤«¤±ºë¶Ì¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ê¡²¬¡¦°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¤ÎÁ´¹ñ5²Õ½ê¤Ç³«ºÅ¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËSE¤¬ÌÄ¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÖ¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²ÈÆþ¥ì¥ª¡£¾¾ËÜ¥¸¥å¥ó(Key)¡¢»³ËÜ¿¿åº(Dr)¡¢Á°ÅÄ¶³²ð(Ba)¡¢qurosawa(Gt)¡¢Á°ÅÄÍº¸ã(Mnp)¤ò¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢ ²ÈÆþ¤Î²ÎÀ¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹2025 TVCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ö±«É÷¶õÆú¡×¤ä¡ÖÌ¤´°À®¡×¤ò´Þ¤à4¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È°§»¢¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡Öbulb(µåº¬)¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤È¤«¤Îµåº¬¤ËÆÇ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¿å¤ò¤¢¤²Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤Ê²Ö¤¬ºé¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤ÏÆÇ¡¹¤·¤¤¶Ê¤â¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤³¤Î²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÈÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Öbulb¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤¤¿·µì¸ò¤¨¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÎý¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDUO¡×¤«¤éKing Gnu¡¦¾ïÅÄÂç´õ»áÄó¶¡¤Î¡ÖOverflow¡×¤Ê¤É¡¢¡ÉÆÇ¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê·²¤¬ÊÂ¤Ö¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¡£¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¦¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Â³¤±¤¶¤Þ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Í¡ª»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¸Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥Ä¥¢¡¼¤äÉáÃÊ¤â¤é¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¶Ê¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢²»¤Ç¤Ï¥¼¥íµ÷Î¥¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£±ó¤¤ÀÊ¤Ç¤â²ÈÆþ¤¬¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀß¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥¢¥³¥®¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥«¡¢¥«¥Û¥ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊÔÀ®¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë¡É¤¢¤ì¡¢¤³¤ì»ä¤Î¤³¤È¤«¤Ê¡È¤È¤«¡É²¶¤Î¤³¤È¤«¤Ê¡È¤È¤«¼«Ê¬¤ò´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¶Ê¤À¤±¤É¤ß¤ó¤Ê¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢BLUE ENCOUNT¡¦ÅÄî´½Ù°ì»áÄó¶¡¤Î¡Ö¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÈäÏª¡£µÒÀÊ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¡¢¡Ô¤º¤Ã¤È ¤Í¤§¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤è ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤è¡Õ¤È¤¤¤¦¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¶õµ¤¤¬²ñ¾ì¤Ë½¼Ëþ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¡Ö·¯¤¬¤¯¤ì¤¿²Æ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖShine¡×¡ÖBless You¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤²¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òºÇ¹âÄ¬¤ËËÜÊÔ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃËÀ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢UNISON SQUARE GARDEN¤ÈTenTewnty¤ÎºØÆ£¹¨²ð¤µ¤ó¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡£¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©»ä¤â¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÄì¤Ë¤¤¤Æ´õË¾¤¬âÁ¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¡¢¤¿¤À¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÌë¤ò±Û¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤È¤¤ËÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¼çÂê²Î¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ë¤Æ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
photo by Rina Asahi
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡×
2025Ç¯10·î8Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://jvcmusic.lnk.to/Mirror_feat.KosukeSaito
◾️19th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirror¡×
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://www.jvcmusic.co.jp/leo-ieiri/Mirror/
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡ËVICL-37802 / \1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¼ýÏ¿¶Ê
1.Mirror feat.ºØÆ£¹¨²ð
Written by Leo Ieiri, Ryosuke ¡ÈDr.R¡É Sakai, Yui Mugino
Produced by Ryosuke ¡ÈDr.R¡É Sakai
2.¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÅÄî´½Ù°ì¡¡ÊÔ¶Ê¡§Naoki Itai
3.Mirror(Instrumental)
4.¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼(Instrumental)
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+DVD¡ËVIZL-2489 / \4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¡¦DVD¡§
Leo Ieiri Studio Live 2025 at Victor Studio
¡Ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç/¥µ¥¶¥ó¥«/¤â¤··¯¤òµö¤»¤¿¤é/Lady Mary /¥ï¥ë¥Ä¡Ë¢¨½çÉÔÆ±
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+DVD¡ËVIZL-2490/\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤ÈÆ±ÆâÍÆ¡Ë
¡¦DVD¡§
Mirror feat.ºØÆ£¹¨²ð¡ÊMusic Video¡Ë
Mirror¡ÊMaking Movie¡Ë
¢¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirror¡×È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ·ÁÂÖËè¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡È¡ÖMirror¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥óT¡É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·VICTOR ONLINE STORE¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£¾¦ÉÊ·ÁÂÖËè¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìM/L/XL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ³¨ÊÁ¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
ÄÌ¾ïÈ×¡Ü¡ÖMirror¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥óT¡ÊÄÌ¾ïÈ×³¨ÊÁ¡Ë\7,150¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ü¡ÖMirror¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥óT¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×³¨ÊÁ¡Ë\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ü¡ÖMirror¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥óT¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×³¨ÊÁ¡Ë\8,250¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡Áá´ü¥»¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ½ÌóÆÃÅµ
²¼µ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirror¡×¾¦ÉÊ3·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖMirror¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Û¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ØÆþÆÃÅµ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¡ûÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMirror¡×
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+DVD¡Ë
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+DVD¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
¡ûÍ½ÌóÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
¡ûÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦VICTOR ONLINE STORE
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡¦Amazon
¡¦TOWER RECORDS ONLINE
¡¦HMV & BOOKS online
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¤µ¤é¤ËVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤Ç¡¢Á´¤Æ¡Ö¤ªµÒÍÍ¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¡×¤Î¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê²ÈÆþ¥ì¥ª¡ÖMirror¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨Í½Ìó»þ¤ÎµÆþÍó¤ËÉ¬¤ºµºÜ´õË¾¥Í¡¼¥à¤ò¸æµÆþ²¼¤µ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß¡¢Í½Ìó¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¡¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦VICTOR ONLINE STORE¡¡¢ª¡¡¡Ú³¨ÊÁA¡Û
¡¦TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡¡¢ª¡¡¡Ú³¨ÊÁB¡Û
¡¦HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV & BOOKS online¡¡¢ª¡¡¡Ú³¨ÊÁC¡Û
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¢ª¡¡¡Ú³¨ÊÁD¡Û
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¢ª¡¡¡Ú³¨ÊÁE¡Û
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥× / ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ê¢¨¸åÆüÅ¹Ì¾È¯É½Í½Äê¡Ë¡¡¢ª¡¡¡Ú³¨ÊÁF¡Û
¡¦Amazon¡¡¢ª¡¡¡Ú¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Û
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¥È¥ì¥«¡×¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÄÌ¾ïÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù
ÊüÁ÷ÏÈ¡§2025Ç¯10·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È ¿åÍË¤è¤ë10»þ¡Á11»þ
¼ç±é¡§ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊW ¼ç±é¡Ë
µÓËÜ¡§¤Ò¤«¤ï¤«¤è
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§½©¸µ¹§Ç·¡¢ÌÀÀÐ¹¿Í
±é½Ð¡§ ¾®¼¼Ä¾»Ò¡¢Ä¹¾ÂÀ¿ ¤Û¤«
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.ntv.co.jp/escape/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§https://x.com/escape_ntv
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡ô¥¨¥¹¥±¥¤¥×
photo by Rina Asahi