『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第36話「荒れるぜライバル！若さってなんだ!?」、ババ抜きで戦う地獄のトランプバトル開幕
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第36話「荒れるぜライバル！若さってなんだ!?」が、あす10月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】トランプに負けたら全てを奪われる!? 第36話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第36話「荒れるぜライバル！若さってなんだ!?」あらすじ
決着がつかなかった源治（島村龍乃介）との勝負以来、禽次郎（松本）はずっと「若さ」について考えていた。そんな禽次郎たちゴジュウジャーに、戦いで散った親友の想いを受け継いだトランプノーワンが、地獄のトランプナンバーワンバトルを仕掛けてきた！ バトル会場には、なんと源治もいて…!?
このトランプバトルは、負ければ全てをうばわれる死のゲーム。やがて禽次郎と源治は、バトル中に元のおじいさんの姿に戻って大ピンチ！ 威勢のよかった源治（斉木しげる）は、「この体ではなにもできない…」とあっという間に弱気に…。すると、譲二（小林正樹）の姿の禽次郎が、トランプノーワンに“まさかの提案”をする！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】トランプに負けたら全てを奪われる!? 第36話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
■第36話「荒れるぜライバル！若さってなんだ!?」あらすじ
決着がつかなかった源治（島村龍乃介）との勝負以来、禽次郎（松本）はずっと「若さ」について考えていた。そんな禽次郎たちゴジュウジャーに、戦いで散った親友の想いを受け継いだトランプノーワンが、地獄のトランプナンバーワンバトルを仕掛けてきた！ バトル会場には、なんと源治もいて…!?
このトランプバトルは、負ければ全てをうばわれる死のゲーム。やがて禽次郎と源治は、バトル中に元のおじいさんの姿に戻って大ピンチ！ 威勢のよかった源治（斉木しげる）は、「この体ではなにもできない…」とあっという間に弱気に…。すると、譲二（小林正樹）の姿の禽次郎が、トランプノーワンに“まさかの提案”をする！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。