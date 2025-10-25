『仮面ライダーゼッツ』第8話「饗す」、生物兵器破壊ミッション遂行のためレストランに潜入せよ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第8話「饗す」が、あす10月26日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】伝統のレストランが襲われた！ 第8話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第8話「饗す」あらすじ
莫（今井）は、夢の中で生物兵器破壊のミッション遂行のため伝統あるレストラン「ロワイヤル城金」に潜入する。警戒する莫の目の前でオーナーシェフ・山王（中村育二）の料理を口にしたシェフ・塩見（前野朋哉）が倒れた。
目覚めた莫は山王のレストランを訪問、そこでも原因不明の食中毒というブラックケースが発生してしまう。やはり生物兵器が？ ナイトメアの正体は…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
