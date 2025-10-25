グラビア界で大注目の元SKE48美女、無防備な素肌が眩しい！ デジタル写真集
SKE48のメンバーとして活動後、2024年6月に同グループを卒業した北野瑠華のデジタル写真集『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 北野瑠華「きれいに撮って」』が配信中。このたび、誌面カットが解禁された。
北野瑠華は、1999年、岐阜県生まれ。SKE48のメンバーとして活動後、’24年6月に同グループを卒業。発売中の1st写真集『触れて、みる？』（白夜書房）で披露した大胆ショットが話題に。現在は女優としても活躍中で、主な出演作に地上波初主演ドラマ『グラぱらっ！』（朝日放送テレビ）がある。
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。
現在グラビアシーンで、最大級に熱視線を集めている北野瑠華。長期連載のグラビアン魂に初登場を果たし、グラビアンたちを唸らせた美貌で魅了してくれる。清楚でフレッシュカラーのワンピースから覗く、魅惑の谷間をチラッと見せつつ、すらっとしたスタイルでビキニも映える！ レインボービキニでは、ぷくっとしたキュートで丸いヒップも披露しながら、タイトルの通り“きれいに撮りました”というカットが目白押し！ 大胆ビキニに隠せないパーフェクトなお尻。無防備な素肌が眩しすぎる！
