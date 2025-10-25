ホットケーキミックスで簡単！ふんわりもっちり♡甘さひかえめかぼちゃドーナツのレシピ
かぼちゃドーナツを作るのにかかる時間約40分
かぼちゃドーナツのカロリー約70kcal／1個
秋の味覚がたっぷり♡かぼちゃとホットケーキミックスで簡単おうちスイーツ
朝晩がひんやりしてきて、いもくりかぼちゃの季節がやってきましたね〜♪スーパーには黄色く色づいたかぼちゃが並び、見るだけでほっこりします。そんな秋の日に作りたくなるのが、かぼちゃを使った一口サイズのドーナツです。
ホットケーキミックスを使えば、手軽に作ることができてとっても簡単！家にある材料だけで作れるのに、まるでお店のように可愛いコロコロのドーナツが一度に沢山できますよ。
お菓子作りというと、ちょっとハードルが高いイメージですが、ホットケーキミックスを使うと気軽に挑戦できますよね♪お子様と一緒に作っても楽しいし、冷めてもレンチンすればふわもち食感がよみがえり、次の日の朝食にもぴったり。
おやつやおもてなし、ちょっとした手土産にもおすすめですよ！
かぼちゃドーナツのレシピ
かぼちゃドーナツの材料（15個分）
・かぼちゃ（種と皮を取り除いた物） 100g
・ホットケーキミックス 100g
・卵 1／2個
・揚げ油 適量
【仕上げ用】
〇きなこ 大さじ1
〇砂糖 大さじ1
〇塩 ひとつまみ
◆グラニュー糖 大さじ1
◆シナモンパウダー 小さじ1／4
かぼちゃドーナツ作り方
かぼちゃは種を取り除き皮をむいて1cm幅にカットする。耐熱容器に入れ水大さじ3（分量外）を振ってふんわりラップをかけ、電子レンジで600wで4分程加熱して、フォークでつぶす。
潰したかぼちゃにホットケーキミックスを入れ、ヘラで押し付けるようにして全体を混ぜ合わせる。
溶き卵を少しずつ加え、ゴムベラで切るように混ぜる。全体が混ぜ合わさったらボウルにラップをかけ、冷蔵庫で15分程寝かせる。
手にサラダ油（分量外）をつけ、生地を小さなピンポン玉状に丸める。
揚げ油を170℃に熱し、丸めたものを約4分程こんがりきつね色になるまで揚げ、網にのせて油を切る。
お好みで、〇と◆をそれぞれ合わせたものを用意し、ドーナツが熱いうちに表面にまぶしたら完成。（ドーナツが冷めてしまうと砂糖がつかないので、熱いうちに作業する。）
かぼちゃの自然な甘みと、ホットケーキミックスのやさしい風味が美味しいドーナツが出来上がりました。
ふわふわもっちり食感の中に、かぼちゃ特有のほくほく感も感じます。冷めてもレンチンすると、揚げ立ての美味しさを楽しむことができますよ♪
残った分は保存袋に入れて冷蔵庫で保存し、1〜2日中にお召し上がりください。冷凍保存する際は、ドーナツを1個ずつラップに包み保存袋に入れて保存すると、約1か月ほど美味しく頂くことができます。
今回は、ホットケーキミックスを使って手軽に作る『かぼちゃドーナツ』のレシピをご紹介しました。仕上げにきな粉をまぶすと、香ばしくしっとりしたくちどけが美味しい和風スイーツ。
シナモンシュガーをまぶすと、シナモンのふわっとした香りがクセになるカフェスイーツ。他に、メープルシロップをかけて頂くのもおすすめですよ！自分好みのアレンジで頂ける『かぼちゃドーナツ』をぜひ作ってみてくださいね。
※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです