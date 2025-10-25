ホットケーキミックスで簡単！ふんわりもっちり♡甘さひかえめかぼちゃドーナツのレシピ

朝晩がすっかり涼しくなり、台所に立つのも楽しくなる季節がやってきました。そんな秋の日にぴったりなのが、かぼちゃを使ったコロコロドーナツ！ホットケーキミックスを使うのでとっても簡単♪材料を混ぜて丸めて揚げるだけでもちもちの可愛いドーナツができますよ♡

かぼちゃドーナツを作るのにかかる時間 約40分

かぼちゃドーナツのカロリー 約70kcal／1個



秋の味覚がたっぷり♡かぼちゃとホットケーキミックスで簡単おうちスイーツ

朝晩がひんやりしてきて、いもくりかぼちゃの季節がやってきましたね〜♪スーパーには黄色く色づいたかぼちゃが並び、見るだけでほっこりします。そんな秋の日に作りたくなるのが、かぼちゃを使った一口サイズのドーナツです。

ホットケーキミックスを使えば、手軽に作ることができてとっても簡単！家にある材料だけで作れるのに、まるでお店のように可愛いコロコロのドーナツが一度に沢山できますよ。

お菓子作りというと、ちょっとハードルが高いイメージですが、ホットケーキミックスを使うと気軽に挑戦できますよね♪お子様と一緒に作っても楽しいし、冷めてもレンチンすればふわもち食感がよみがえり、次の日の朝食にもぴったり。

おやつやおもてなし、ちょっとした手土産にもおすすめですよ！

かぼちゃドーナツのレシピ

かぼちゃドーナツの材料（15個分）

・かぼちゃ（種と皮を取り除いた物） 100g

・ホットケーキミックス 100g

・卵 1／2個

・揚げ油 適量

【仕上げ用】

〇きなこ 大さじ1

〇砂糖 大さじ1

〇塩 ひとつまみ

◆グラニュー糖 大さじ1

◆シナモンパウダー 小さじ1／4

かぼちゃドーナツ作り方

かぼちゃは種を取り除き皮をむいて1cm幅にカットする。耐熱容器に入れ水大さじ3（分量外）を振ってふんわりラップをかけ、電子レンジで600wで4分程加熱して、フォークでつぶす。

潰したかぼちゃにホットケーキミックスを入れ、ヘラで押し付けるようにして全体を混ぜ合わせる。

溶き卵を少しずつ加え、ゴムベラで切るように混ぜる。全体が混ぜ合わさったらボウルにラップをかけ、冷蔵庫で15分程寝かせる。

手にサラダ油（分量外）をつけ、生地を小さなピンポン玉状に丸める。

揚げ油を170℃に熱し、丸めたものを約4分程こんがりきつね色になるまで揚げ、網にのせて油を切る。

お好みで、〇と◆をそれぞれ合わせたものを用意し、ドーナツが熱いうちに表面にまぶしたら完成。（ドーナツが冷めてしまうと砂糖がつかないので、熱いうちに作業する。）

かぼちゃの自然な甘みと、ホットケーキミックスのやさしい風味が美味しいドーナツが出来上がりました。

ふわふわもっちり食感の中に、かぼちゃ特有のほくほく感も感じます。冷めてもレンチンすると、揚げ立ての美味しさを楽しむことができますよ♪

残った分は保存袋に入れて冷蔵庫で保存し、1〜2日中にお召し上がりください。冷凍保存する際は、ドーナツを1個ずつラップに包み保存袋に入れて保存すると、約1か月ほど美味しく頂くことができます。

今回は、ホットケーキミックスを使って手軽に作る『かぼちゃドーナツ』のレシピをご紹介しました。仕上げにきな粉をまぶすと、香ばしくしっとりしたくちどけが美味しい和風スイーツ。

シナモンシュガーをまぶすと、シナモンのふわっとした香りがクセになるカフェスイーツ。他に、メープルシロップをかけて頂くのもおすすめですよ！自分好みのアレンジで頂ける『かぼちゃドーナツ』をぜひ作ってみてくださいね。

※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです