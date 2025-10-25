元乃木坂46・若月佑美、ミニ丈美脚ショットに絶賛の声「美しすぎる」「スタイル良すぎ」
元乃木坂46で女優の若月佑美が24日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈衣装の姿が「美脚」「美しい」と反響を呼んでいる。
【写真】美しい！ 若月佑美のミニ丈美脚ショット
若月は投稿で『若月佑美デビュー15周年記念カレンダー2026』のオフショットを公開。赤いミニワンピに黒のジャケットを羽織り、同系色のヒールを合わせた撮影カットを披露した。鮮やかな赤が印象的なスタイリングで、大人の魅力と抜群のスタイルを引き立てている。
ファンからは「美しすぎる」「若様超美しい」「スタイル良すぎ」「美脚」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「若月佑美」インスタグラム（＠yumi_wakatsuki_official）
【写真】美しい！ 若月佑美のミニ丈美脚ショット
若月は投稿で『若月佑美デビュー15周年記念カレンダー2026』のオフショットを公開。赤いミニワンピに黒のジャケットを羽織り、同系色のヒールを合わせた撮影カットを披露した。鮮やかな赤が印象的なスタイリングで、大人の魅力と抜群のスタイルを引き立てている。
ファンからは「美しすぎる」「若様超美しい」「スタイル良すぎ」「美脚」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「若月佑美」インスタグラム（＠yumi_wakatsuki_official）