青山ひかるが10月20日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。アザーカットが公開された。

青山ひかる「週刊プレイボーイ」

青山ひかるは、2013年に芸能界デビュー。趣味はゲームとコスプレで、グラビアタレント・女優・サブカルチャーとマルチに活動している。

青山ひかる コメント

◆週刊プレイボーイ掲載、おめでとうございます。

ありがとうございます！年に一度以上は、定期的な掲載をさせていただけて本当にうれしいです。

59人グラビアにも2年連続で出演出来て楽しかったです！

◆今回の撮影でお気に入りの衣装を教えてください。

どれもなんか懐かしいエモい感じですてきなのですが、薄ピンクのワンピースにベージュのカップブラが1番好きです！

露出度はそんなにないんですが、ベージュブラのおかげで、胸の迫力がすごいことになっています！

◆週プレには2014年から初登場して今回で25回目となるソロ出演ですが今後の目標など教えてください。

本当にいつもありがとうございます！

目標としては、表紙や写真集などを出したいと思います！！カレンダーも久しぶりに出してみたいな、、！

11年ほどお世話になっておりますが、25回も出演してるなんて思ってもいなかったです！！驚きでしかありませんし、これもいつも応援してくださる皆さんのおかげだとも思います。

アンケートとかね！！アンケート大事です！笑

こんなにも続けられて、呼ばれて、っていうことはなかなかないことだと思いますので

これからも私にしか表現できないグラビアをたくさん撮って行きたいなと思います！

◆「NIPPONグラドル59人」の方もすてきでしたね！撮影中のエピソードなどあったら教えてください。

同じ事務所の伊織いおちゃんと、ずっと一緒にいてテキパキと動いてました笑

楽しすぎて、一緒に撮っている写真はかなりいいと思います！！！アンケートにもみんな書いてください！笑笑

59人の撮影は、やはり人数が多いですし

動画の撮影も盛りだくさんなので（付録のDVD用）、待ち時間がどうしても長いんですよね。

いおが途中仮眠してて、すごく天使でした…笑

ソログラビアでは、ちょっと懐かしめな柄？色味？の衣装を用意させていただいてたので平成初期グラビアっぽくなってて。撮影中は平成初期の流行っていた音楽が流れてました。

自分の世代でもあるので、みんなで懐かしみながら撮っています笑

◆最後にいつも応援してくれる方々へ一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！週プレさんも10年以上の付き合いで、今だに呼んでくれるのは皆さんのアンケートなどの推し事のおかげです。

ぜひ、これからも青山呼んで良かった?！と思われるよう、、本誌やデジタル写真集、そして『アンケート』の提出をお願いいたします！！

