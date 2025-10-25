◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ１１―４ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、２試合連続本塁打となる意地の２ランを放ったが、逆転で完敗を喫してドジャースは黒星発進となった。大谷は４打数１安打２打点、２三振１四球だった。

ドジャースは２回に１死一、二塁でＥ・ヘルナンデスの中前適時打で１点を先取。３回には無死一、二塁でスミスの右前適時打でリードを２点に広げた。先発のスネルは３回まで無失点投球を続けていたが、４回に無死一塁でバーショに同点２ランを被弾。同点の５回は両軍とも走者を出しながら得点を奪えなかった。

試合が一気に動いたのは６回裏。スネルが無死満塁のピンチを迎えた降板すると、２番手のシーハンがクレメントの適時打、ルークスの押し出し四球、ヒメネスの適時打で３点の勝ち越しを許すと、１死満塁で３番手のバンダが、代打のバージャーに満塁本塁打を浴びた。さらに２死一塁でカークにも２ランを被弾。１イングで９点を失う悪夢のイニングとなった。

大谷は、初回先頭の１打席目に空振り三振。２死満塁だった２回の２打席目は一ゴロに倒れ、５回先頭の３打席目も見逃し三振に倒れた。それでも集中力を切らさなかったのが、２―１１と９点を追う７回１死一塁の４打席目。４番手右腕・フィッシャーの５球目の低めのカーブをすくい上げるようにはじき返すと、打球角度４１度で高々と上がった打球は右翼席の最前列に飛び込んだ。敵地は一瞬にして静まりかえり、大谷はいつもよりもかなり速いスピードで笑顔もなくダイヤモンドを１周した。

ドジャースがシリーズの初戦で敗れるのは、３タテを食らった２３年の地区シリーズ・ダイヤモンドバックス戦以来。ワールドシリーズを制覇した昨季は地区シリーズのパドレス戦、ナ・リーグ優勝決定シリーズのメッツ戦、ワールドシリーズのヤンキース戦と白星発進だった。今季もナ・リーグ優勝決定シリーズまでで敗れたのは、地区シリーズ第３戦の敵地・フィリーズ戦だけ。今季のポストシーズンで初めて黒星先攻となった。

あす２５日（同２６日）の第２戦は山本由伸投手（２７）が先発。前回登板のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦では９回１失点で完投した。この日の試合前には「試合を見てた感じ、つながりもすごくありますし、いいとこでホームランが出てる印象があったので、ピッチングの基本的なとこですけど、ランナーためないだったり、そういったところ大事にやっていけたらなと思ってます」と意気込みを口にしていた。