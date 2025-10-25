こういうのがいいんだよ…大容量なのに整理しやすい！黒ポーチ

シンプルで大容量、しかも仕切り付き。そんな理想のポーチを探している人に朗報です！ダイソーのバニティポーチは、ガバッと開いて中身が一目でわかる設計で、収納力たっぷり♡ブラシホルダー兼仕切りやメッシュポケットといった機能も充実していて、軽くて持ち運びやすく、トラベルポーチとしてもおすすめです。

商品情報

商品名：バニティポーチ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480762883

ぱっと見シンプルでも中身がすごい！ダイソーの『バニティポーチ』

黒一色のすっきりとした見た目のポーチ。最初は「よくあるポーチかな？」と思ったのですが、開けてびっくり！

中は仕切りやポケットがしっかり備わっていて、使いやすさにこだわりが感じられます。口がガバッと大きく開いて、中身がひと目で分かるのがGOOD。

見た目のミニマルさと機能性のバランスが絶妙で、「こういうのがいいんだよ…！」と心の中でうなってしまいました。

ダブルジッパー仕様でスムーズに開け閉めできるので、忙しい朝のメイクもストレスフリーです。

仕切り＆ポケットで大容量でもきちんと整う収納力◎

内部にはブラシを入れられる仕切りがあり、細めのブラシから太めのブラシまでしっかり収納可能。ペン型の細長いアイテムもまとめて収納できます。

メッシュポケットも備えていて、アイシャドウパレットなどの収納に◎

小さめのコスメを分けて収納できるので、他のアイテムに埋もれません。

大容量なのでコスメだけでなく、スキンケアのボトル類も余裕で入ります。

収納量たっぷりなのに、外見はすっきりとコンパクトなのも、このポーチの魅力です。

持ち運びに便利なハンドル付きで、洗面台のフックなどに掛けられるのもポイント。

これひとつでメイクポーチ兼トラベルポーチとしても使える頼もしさがあります。

今回はダイソーの『バニティポーチ』をご紹介しました。大容量で仕切り付き、だけど見た目はすっきり。コスメポーチとしてはもちろん、旅行用や日常の整理にもぴったりです。

生地こそやや薄めですが、そのぶん軽くて持ち運びやすいので、出張や旅行の荷物にもサッと加えられ、かさばりません。

これだけの機能が揃っていて500円は驚きのコスパです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。