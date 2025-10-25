2大旅客機 快適さの秘密は複合材にあり

長距離フライトの快適性を劇的に向上させた、ボーイング787「ドリームライナー」とエアバスA350、2種類のジェット旅客機。両機種ともに大口径のターボファンエンジンを主翼下に2基備えたワイドボディ機のため、よく似ています。

ゆえに、航空ファンのあいだなどでは、どちらが優れているかという比較がたびたび話題になったりします。

そもそも、両機とも快適性のキモは、ともに採用する炭素繊維強化プラスチック（CFRP）などの複合材にあります。

従来のアルミニウム合金製の機体では、金属の腐食を防ぐためにさまざまな制約がありました。しかし、腐食に強い複合材を胴体に広範囲に使用することで、客室環境を理想的な状態に近づけることが可能になったのです。

その代表例が、客室の気圧です。従来の旅客機では、客室内の気圧は一般的に標高約2400m（約8000フィート）に相当するよう設定されていましたが、787とA350では、より地上に近い約1800m（約6000フィート）相当の気圧を実現しました。これにより、高地にいるような体の負担が軽減され、頭痛や疲労を感じにくくなりました。

機内の乾燥も大幅に改善されています。腐食に強い複合材ボディということで、両機とも加湿システムを搭載可能になっています。

このシステムを導入した一部航空会社のプレミアムクラスなどでは、787で10〜15%、A350で約20%といった、従来機では考えられなかった理想的な湿度環境が提供されます。なお、この加湿システムは標準装備ではなくオプション扱いのため、すべてのフライトで体験できるわけではありません。

ボーイング787は窓がデカい！

また、A350は、他の最新鋭機と同様に、客室内の空気が2〜3分ごとに完全に新しい空気と入れ替わるよう設計されています。機内に取り込まれた空気は、医療機関でも使用される高性能なHEPAフィルターでろ過され、常に清浄な状態が保たれています。こうした目に見えない環境の改善が、長旅の疲れを大きく左右するのです。



ボーイング787はジェットエンジンのカウル後縁が波々の形状をしているのがポイント（画像：写真AC）



では、乗客が直接見て、感じることができる部分では、どのような違いがあるのでしょうか。

両機の思想の違いが最も顕著に表れているのが窓です。

787の窓は、従来の中型機の約1.3倍という、就航当時としては画期的な大きさを誇り、物理的な日よけを廃した電子式調光機能が最大の特徴です。ボタンひとつで明るさを調整できる未来的な体験は、787ならではの魅力と言えるでしょう。

乗り心地の面では、787は乱気流による揺れをセンサーで検知し、翼を細かく制御して揺れを軽減する「スムーズ・ライド・テクノロジー」を搭載しています。

いっぽうA350も、先進的な翼の設計と飛行制御システムにより、同様に滑らかな乗り心地を実現しています。

客室の静粛性の高さも両機ともに売りにしていますが、A350はメーカーが双通路機で最も静かな客室としています（ただし実際の騒音レベルは飛行状況によって変動）。

独立した学術研究の測定では、特定の条件下で787のほうがわずかに静かであったというデータもあり、どちらが絶対的に優位かを断定するのは困難です。

エアバスA350は空間が広い！

設計思想の違いは客室全体の空間にも現れています。A350の客室幅は5.61mと、787の5.49mより12cm広く設計されています。



エアバスA350は操縦室の窓周りが黒くなっており、いわゆる「タヌキ顔」なのがポイント（画像：写真AC）



この差により、標準的な横9席（3-3-3）配列の場合、A350は快適な座席幅18インチ（約45.7cm）を実現しやすいのに対し、787では17インチ（約43.2cm）台になることが多くみられます。ちなみに、一部の航空会社ではA350の広い胴体を利用して横10席（3-4-3）の高密度配列を採用しており、その場合の座席幅は787より狭くなります。

搭乗時のストレスを左右する頭上の収納棚も、787は乗客全員がバッグを一つ収納できることを目指した設計であるのに対し、A350も大容量の収納棚で対抗しており、両機ともに従来機から大幅に改善されています。

どちらの機体が優れているか、その答えは1つではありません。未来的な窓体験を重視するならボーイング787、エコノミークラスでの少しでも広い空間を求めるならエアバスA350に軍配が上がるかもしれません。

最終的な乗り心地は、航空会社がどちらの機体の長所を生かし、どのようなサービスを提供するかにかかっています。

例えば、JALはA350の広い空間を生かして豪華な個室シートを導入し、ANAは787の先進性をアピールして国内線でも快適な座席を提供するなど、各社が素材をどう料理するかで、乗客の体験は大きく変わってくると言えるでしょう。