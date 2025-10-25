俳優の永瀬正敏が２５日までにＳＮＳを更新。永瀬が撮影した女優の長澤まさみの着物の後ろ姿が美しすぎると話題になった。

自身のインスタグラムに「【映画『おーい、応為』公開御礼舞台挨拶】 ＴＯＨＯシネマズ新宿にて開催された公開御礼舞台挨拶 沢山の方々においでいただき感謝感激でした、、、！有難うございました」と感謝の言葉つづり、「壇上で残念ながら本日不参加だった海人くんへ向けて、３人とも『おーい、海人』と呼ばせてもらいました！ 本作品絶賛公開中です皆さんよろしくお願いします！」と宣伝した。最後に「※写真は１０／１７初日舞台挨拶の際急に撮らせていただいたもの長澤さん有難うございました 美しかったです 他のカットはまた後日」と記し、映画「おーい、応為」で共演した長澤まさみの着物の後ろ姿と横顔をアップした。

この投稿に「まさみちゃんのうなじ美しすぎます 永瀬さんのお写真、雰囲気があって素敵です」「この角度の顔の輪郭は、本物の美人にしかあり得ない」「永瀬さん、長澤さんの横顔が美しいです」などのコメントが寄せられている。