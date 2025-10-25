電動歯ブラシが入るの革命的！ニトリの約半額で買えるスタンド
商品情報
商品名：マグネット歯ブラシコップスタンド
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：20cm×9cm×9cm
耐荷重量の目安（約）：1kg
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
JANコード：4550480699295
あれもこれもひとまとめに！スタンダードプロダクツの歯ブラシスタンドが収納力抜群！
洗面台の整理整頓グッズなども充実する、ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」。洗面台の歯磨きグッズをまとめるのに何か良い収納グッズはないかな…と探していたところ、ちょうどいい商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『マグネット歯ブラシコップスタンド』。
価格は550円（税込）と洗面台の収納グッズとしては少しお高い印象ですが、便利に使える機能がたくさん揃っていたので購入してみました！
プチプラの歯ブラシスタンドというと、歯ブラシ数本と、せいぜい歯磨き粉くらいしか置けないイメージがありました。
しかし、こちらはコップと電動歯ブラシも一緒にまとめられるのが特徴。
マグネットタイプで、電動歯ブラシとコップまで一緒に置けるというのが、とても珍しいなと思ったのも購入の決め手です！
ちなみに、ニトリではマグネットタイプの歯ブラシスタンドが1,000円くらいなので、それに比べるとこちらのほうが高機能でお得ですよ。
通気性が良い作りになっているので、水気が溜まりにくく衛生を保ちやすいのも嬉しいポイント！
また、歯ブラシを立てた際に、底に開いている小さな穴にはまって安定しやすい構造で、使いやすさも追及されています。
重さのある電動歯ブラシも置ける！ただちょっと気になる点も…
耐荷重量は約1kgが目安となっています。
マグネットの付く平らな面と、スチール壁面に取り付けが可能です。
重さがある電動歯ブラシを置いても全く外れる気配がなく、安心して使うことができました！
ただ、歯ブラシを適当に入れると底面の穴に上手くはまらず、倒れて落下するのがちょっと気になるところ…。
毎回落下するのもプチストレスになってしまうので、小さな1本立てのスタンドなどを併用しようと思います。
今回は、スタンダードプロダクツの『マグネット歯ブラシコップスタンド』をご紹介しました。
清潔感のあるホワイトで、洗面所になじみやすいシンプルなデザインなのもお気に入り♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。