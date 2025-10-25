◇ワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ 11―4 ドジャース（2025年10月24日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第1戦は24日（日本時間25日）、トロントで行われ、32年ぶり出場の地元ブルージェイズがドジャースを11―4で破って先勝した。

ブルージェイズは2―2で迎えた6回、一挙9得点で試合を決めた。ド軍先発左腕スネルを攻めて無死満塁のチャンスをつくり、7番クレメントが2番手シーハンから中前打を放って勝ち越し。代打ルークスの押し出し四球、A・ヒメネスの右前適時打で5―2とリードを広げると、代打バージャーが3番手左腕バンダからWS初打席で右中間へ満塁本塁打。代打満塁本塁打はWS史上初、ポストシーズンでは4人目の快挙で、チケット完売の4万4353人が詰めかけた場内は興奮のるつぼとなった。

さらに2死一塁から5番カークがこの試合3安打目となる2ランをバックスクリーン左へ打ち込み、一挙9得点のビッグイニングをつくった。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、1イニング9得点は1929年第4戦7回のアスレチックス、68年第6戦3回のタイガースの各10点に続くWS歴代3位となった。

WS初戦では歴代2番目に若い22歳88日で先発した新人右腕イエサベージは制球に苦しみ、4回4安打3四球2失点で交代。しかし、フルーハティ―ドミンゲスと早めの継投で失点を防いだ。7回に4番手フィッシャーが大谷翔平に2ランを浴びたものの、連覇を飾った1993年以来のWS制覇へ幸先よく1勝を挙げた。