◇ワールドシリーズ第1戦 ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日 トロント）

第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第5打席は四球を選んで出塁した。

4―11の9回2死、相手6番手左腕・ラウアーから冷静に四球を選び出塁。打席に入る際には敵地ファンからは「We don't need you」（君は要らない）のヤジも。大谷にとってブ軍は23年オフに移籍先の最終候補に挙がった球団だったが、最終的にドジャースを選んだため、皮肉めいた声がスタンドから聞こえたが、大敗ムードにも集中力を切らさなかった。

その後、けん制を受け、一塁手・ゲレロのタッチをかいくぐって一塁ベースに戻ったが、際どいタイミングだったこともあり、ブルージェイズ側がチャレンジを要求。リプレー検証の結果、判定は覆らなかったが、ヒヤリとするシーンとなった。

初回の第1打席は相手先発・イエサベージに2ボール2ストライクからスプリットにバットが空を切り、三振に打ち取られた。

第2打席は2回にE・ヘルナンデスの適時打で先制し、なおも2死満塁の好機で迎えたが、低めスライダーで一ゴロに打ち取られ、追加点は奪えなかった。5回は2番手左腕・フルーハティに見逃し三振に倒れた。

2―11と大量リードを許した直後、7回1死一塁の第4打席は相手4番手・フィッシャーの低めカーブを捉え、右越え2ランで自身ワールドシリーズ初本塁打。今PS6本目のアーチで意地を見せた。

ドジャースは投手陣が崩れ、4―11と大敗を喫し、初戦を落とした。