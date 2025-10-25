お願いずっと売ってて！家事のストレスがちょっとだけ楽になる！300円グッズ

キャンドゥをパトロールしていると、便利そうなごみ袋を発見しました。ごみ袋って中身をパンパンに入れると口が閉まらなかったり、ごみ出しの際にごみに触れてしまったりと、ちょっと扱いにくいところがありますよね。そんなの悩みをまるっと解決してくれるアイテムがコレ！家事のストレスが軽減するので要チェックですよ♪

商品情報

商品名：ヒモ付きごみ袋

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：縦600×横500mm 厚さ0.015mm

内容量：29枚

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4959512507049

これずっと売ってて欲しい！キャンドゥの300円グッズが優秀すぎるんです

キャンドゥをパトロールしていると、便利そうなごみ袋を発見。その名も『ヒモ付きごみ袋』。お値段は￥330（税込）でした。

パッケージを開封すると、袋を引っ張り出せる親切設計。ロール式なので取り出しやすく、コンパクトに保管できるのが◎1箱につき、20L用のごみ袋が29枚入っています。

早速ごみ袋を1枚取り出してみました。サイズは約縦600×横500mm。厚さは0.015mmです。薄い袋ですが意外と破けにくいのがGOOD。半透明で使いやすい、ポリエチレン製のごみ袋です。

ギリギリまで入れても結べる！キャンドゥの『ヒモ付きごみ袋』

使用方法はごみ袋をごみ箱にセットして、あとは普段通り使うだけ。

ごみが溜まったら、袋に付いたグレーのひもを引っ張ればOK。あっという間に口が閉まります。そのままひもを持ってごみ箱から引き抜けば、手を汚さずにごみ出しの準備ができちゃいますよ。

また、捨てる時は紐で結べるので、袋の口ギリギリまでごみが入れられるのもこの商品の魅力。リビングや寝室などの各部屋のごみ箱用に、1人暮らしが使うごみ袋用に程よいサイズ感なので、キャンドゥで見かけたら即買い推奨です！

今回はキャンドゥの『ヒモ付きごみ袋』をご紹介しました。

日々のごみ出しがちょっとだけ楽になる、キャンドゥのアイデア商品。家事のストレスが軽減されるので、一生売っていてほしいアイテムです。

￥330（税込）の価値があるコスパと機能性なので、使ってみる価値アリですよ♪気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。