浜村淳、大腸がん治療で手術へ 事務所が発表「幸い早期に発見」「良好な経過が見込まれる」
パーソナリティで映画評論家の浜村淳（90）が、大腸がんの治療のため手術を受けることがわかった。所属する一丁目一番地の代表取締役社長、谷村淳司氏が同事務所のサイトで20日に発表した。
【写真】松坂桃李＆広瀬すず＆浜村淳の3ショット
発表で「浜村淳の入院・手術に関するお知らせ」と題し、「この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と報告。「幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております」と伝えた。
また「現在は前向きに治療に取り組んでおり、手術後は一定期間入院・療養を経て、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいります」とつづった。
続けて「関係者の皆さま並びにファンの皆さまにはご心配をおかけしますが、どうか温かく見守っていただけますようお願い申し上げます。引き続き、浜村淳への温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
浜村は1月10日生まれ、京都府出身。A型。ラジオ『ありがとう浜村淳です』、ラジオ『かんさい土曜ほっとタイム』のパーソナリティを務め、お茶の間の人気を集めた。
