◇MLBワールドシリーズ第1戦 ブルージェイズ11−4ドジャース（日本時間25日、ロジャース・センター）

ドジャースは投手陣が大量11失点とブルージェイズ打線につかまり、ワールドシリーズ第1戦を落としました。

2回にキケ・ヘルナンデス選手のタイムリーで先制。さらに3回にウィル・スミス選手のタイムリーで2点目を奪います。

しかし4回、先発のブレーク・スネル投手がドールトン・バーショ選手に同点2ランホームランを献上。ポストシーズン3戦3勝の左腕が18イニングぶりの失点を喫します。

2−2の6回には、無死満塁のピンチを招き降板。2番手のエメ・シーハン投手が2本のタイムリーや押し出し四球で3点を失うと、3番手のアンソニー・バンダ投手が代打のアディソン・バーガー選手に痛恨の満塁ホームランを献上。さらにアレハンドロ・カーク選手にも2ランホームランを許し、この回一挙9点を失いました。

それでも直後の7回、大谷翔平選手がワールドシリーズ初の本塁打となる2ランで反撃。大谷選手はこのポストシーズン6本目のアーチとなりました。

しかし、その後は得点できず、初戦は大敗となりました。