ドジャース、衝撃の“崩壊”…エース左腕スネルの降板から1回9失点を生んだ継投策に米記者たちが嘆き「ブルペンにとって悪夢だ」

盤石だったエース左腕の降板をキッカケに、ドジャース投手陣が“崩壊”した。

現地時間10月24日に行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦でドジャースは、先発投手にブレーク・スネルを抜擢。今ポストシーズンで3登板で3勝、防御率0.86と圧倒的な成績を収めてきた左腕を中10日で起用したが、これが裏目に出てしまった。

この日は立ち上がりから制球が定まっていなかった。なんとか無失点で切り抜けたものの、初回に二死満塁のピンチを招いていたスネルは、2点の援護をもらった4回にダルトン・バーショの2ランアーチを被弾。5回は無失点で切り抜けたものの、6回に無死満塁のピンチを招いたところで100球に到達。無念の降板となった。

ここからドジャース投手陣は音を立てて崩れた。スネルの後を受けた2番手のエメ・シーハンは、先頭のアーニー・クレメントに中前適時打を打たれ、あっさりと失点。続くネーサン・ルークスに押し出しの四球を与えると、9番打者のアンドレス・ヒメネスにも適時打を打たれた。

もうブルージェイズ打線の勢いは止まらない。シーハンが1死を奪ってなおも満塁という局面で、ドジャースは3番手左腕のアンソニー・バンダにスイッチ。なんとか失点を食い止めようと継投策を講じるのだが、対峙した代打のアディソン・バーガーに特大の満塁ホームランを被弾。完全に流れを持っていかれる形となった。