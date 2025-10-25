¡ÖÃ±½ã¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×ËÉ¸æÎ¨0.00ÃË¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©ºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿29ºÐ±¦ÏÓ¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤«Åê¼ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«ÌÌÇò¤¤¡×
¼¿¸¶¤Ïº£µ¨11ÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤Î¤Þ¤ÞÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï10·î21Æü¡¢¼¿¸¶ÂçÚð¤ËÀïÎÏ³°¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼¿¸¶¤Ï2018Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢20Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Ï22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡ÚÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Ûºå¿À¼¿¸¶ÂçÚð¤¬ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡ª¡É¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÀïÎÏ³°¡ÉÂ¾µåÃÄ¤Î³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¹âÌÚ¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ë¡ª
¡¡2023Ç¯¤Ï16»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç0¾¡0ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.00¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÂè2²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î38ÅÐÈÄ¡¢1¾¡4ÇÔ¡¢5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.89¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â1·³11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡¢2¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ìµ¼ºÅÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·î°Ê¹ß¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºå¿Àµß±ç¿Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥¡¢±¦¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¡¢º¸¤ÎµÚÀî²íµ®¤Ê¤ÉÅ´ÊÉ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤â1·³ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤òÂÔ¤ÄÀÐ¹õÍ¤Ìï¡¢ÌÚ²¼Î¤ÅÔ¤Ê¤ÉÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1·³¤ÇËÉ¸æÎ¨0.00¤ÎÅê¼ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µåÃÄ¤Î»ÑÀª¡¢¤Þ¤¿¼¿¸¶¤Îº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï10·î24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡Ûºå¿À¼¿¸¶ÂçÚð¤¬ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡ªü¥¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÀïÎÏ³°ü¥Â¾µåÃÄ¤Î³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¹âÌÚ¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¿¸¶¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¼¿¸¶¤¬ºå¿À¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÃ±½ã¤Ë¹Í¤¨¤¿¤éÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èº£µ¨Ìµ¼ºÅÀ¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ¹½ÁÛ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ïºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤â»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¡Êºå¿À¤Ï¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚâøÂöËá¤Î¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê¼¿¸¶¤Ï¡Ë11ÅÐÈÄ¤ä¤Ã¤ÆËÉ¸æÎ¨0.00¡¡¤Û¤«¤ÎµåÃÄ¤À¤Ã¤¿¤é»È¤¨¤ë¤À¤í¡×¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ¯¤±¤ë¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¡¢¥¯¥ÓÀÚ¤é¤ì¤¿¤éÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤«»×¤ï¤ì¤ë¤±¤É¤â¡×¡¢ºòµ¨¤âºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Ï³ÚÅ·¤Ç54ÅÐÈÄ¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿²Ã¼£²°Ï¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»È¤¤Êý¡¡»È¤¤¾ì½ê¼¡Âè¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëµåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤«Åê¼ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤«ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤Èº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.59¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â±Æ¶Á¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤ä¡Ö¹ÅçÊýÌÌ¡¢ÇîÂ¿ÊýÌÌ¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤À¤±¤Ë°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÅê¤²¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤È¼¿¸¶¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¹âÌÚ»á¡£ËÜ¿Í¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º£¸å¤Îµî½¢¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï