◇高校野球秋季近畿大会1回戦 神戸国際大付3―1金光大阪（2025年10月25日 さとやくスタジアム）

高校野球の秋季近畿大会1回戦が25日に行われ、神戸国際大付（兵庫）が金光大阪（大阪）を3―1で下して初戦を突破した。

「4番・右翼」の川中鉄平（2年）が貴重な一発を放った。2―0の6回2死無走者で高校通算15本目となる右越えソロを放った。

「最初は球場の圧に押されたけど、あの打席は振っていくだけだと思っていました。（右翼の）頭は越えたかなと思ったけど、風もあったので何とか入ってくれました」

同校OBの近大・阪上翔也が23日のドラフト会議で楽天から7位指名を受けた。川中は阪上の打撃練習を見たことがあり、「身体の大きさから全然違った。スイングスピードが速く、飛距離が全然違った。“球を上から見て、自分のフルスイングをしなさい”とおっしゃっていた。プロに行く先輩のように自分も頑張りたい」と刺激を受けた。

8強入りし、阪上が高3だった21年春夏以来となる甲子園出場に一歩前進。青木尚龍監督は「阪上の代はコロナ下で観客がおらず、甲子園の魔物もいなかった。観客がいて、銀傘に響く応援がある甲子園でもう一度やりたいし、この子らにも経験させてあげたい。あの甲子園は本当に寂しかったですから」と振り返り、準々決勝に向けて気を引き締めた。