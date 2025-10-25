高市首相は２４日深夜、ウクライナを支援する英仏主導の「有志連合」の首脳会合にオンラインで参加した。

国際会議への出席は、首相就任後初。首相は２５日午後、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席するため、マレーシアに向けて出発する予定で、本格的に外交デビューする。

有志連合の首脳会合で首相は、ロシアのウクライナ侵略について「国際秩序の根幹を揺るがす暴挙だ」と非難した上で、ロシアに対する経済制裁を続けるとともに、国際社会と連携してウクライナ支援に引き続き当たる考えを強調した。

出席後、首相公邸で記者団に「日本のこれまでの貢献や、これからやろうとしていることも紹介し、良いメッセージを発信できた」と語った。

初の外遊先となるマレーシアには２５日夜に到着する予定で、２６日からのＡＳＥＡＮ関連首脳会議に臨む。「自由で開かれたインド太平洋」などの重要性を訴える予定で、各国首脳とも個別に会談する。

米国のトランプ大統領が２７日に来日するため、首相は一部の会議を茂木外相に任せ、同日に帰国する見通しだ。翌２８日には東京都内でトランプ氏との初会談に臨む。

首相は２５日午前、都内で開かれた会合にメッセージを寄せ、日米首脳会談について「日米同盟をさらなる高みに引き上げる機会とする」と強調した。

月末には韓国を訪れ、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席する予定だ。