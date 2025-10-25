¿·º§¤Î¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ºÊ¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Î¡È³°¤Ç¤Î¸Æ¤ÓÊý¡ÉÌÀ¤«¤¹¡¡ÍýÍ³¤âÀâÌÀ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬23Æü¡¢¤Ú¤³¤Ñ¡¦¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê41¡Ë¤È¶¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£8·î¤ËÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê31¡Ë¤Î¡È¸Æ¤ÓÊý¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤Î¸Æ¤ÓÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈµÄÏÀ¡É¤¹¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡õ¤Ú¤³¤Ñ¡¦¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡¡¢¨2Ê¬40ÉÃº¢¡Á
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯Âå¤«¤ÄÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î2¿Í¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¡Ö¥Á¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÁÒËÜÈþÄÅÎ±»á¤È¶¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡Ú·ëº§¡Û¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¹¤«¡© #288¡×¤ÈÂê¤·¡¢´ûº§¼Ô¤Ç2»ù¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾±¢»û¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¾¾±¢»û¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¶¡¢¥Þ¥¸¤Ç¼Ì¿¿»£¤ó¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£¤Þ¤¿¾¾±¢»û¤Ï¡Ö¤â¤¦Á´Éô»Ò¤É¤â¡£¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Î®¤ì¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ê¤É¤ÎÂÐ³°Åª¤Ê¾ì¤Ç¤Î¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤Î¸Æ¤ÓÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¤ª¤è¤Ó¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÊ¤Î¤³¤È¤ò±ü¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤ÎÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¤È¹Í¤¨¤ë¾¾±¢»û¤Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤âÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¡Ë¤À¤È¡¢»ö¼Âº§¤Î¿Í¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤ÏÆó³¬Æ²¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤À¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
