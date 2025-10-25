乃木坂46、アンダーセンターは五百城茉央 5年ぶり日本武道館で3DAYSライブも決定【フォーメーション一覧あり】
アイドルグループ・乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」（11月26日発売）のアンダーフォーメーションが公式YouTubeで発表され、五百城茉央がセンターを務めることが決定した。
【撮り下ろしカット16点】圧倒的透明感…抜群のスタイルを披露した五百城茉央
また12月19日、20日、21日に東京・日本武道館で「乃木坂46 40thSGアンダーライブ」を開催することも発表された。同所でアンダーライブを開催するのは5年ぶりとなる。
さらに、19日のコンサート本編終了後には「松尾美佑 卒業セレモニー」を、20日のコンサート本編終了後に「矢久保美緒 卒業セレモニー」を実施することも明かされた。なお、松尾と矢久保は3公演とも出演する。
■乃木坂46 40thシングル アンダーフォーメーション
3列目： 伊藤理々杏、佐藤璃果、柴田柚菜、奥田いろは、黒見明香、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティー
2列目： 田村真佑、林瑠奈、冨里奈央、金川紗耶
1列目： 矢久保美緒、五百城茉央、松尾美佑
【撮り下ろしカット16点】圧倒的透明感…抜群のスタイルを披露した五百城茉央
また12月19日、20日、21日に東京・日本武道館で「乃木坂46 40thSGアンダーライブ」を開催することも発表された。同所でアンダーライブを開催するのは5年ぶりとなる。
さらに、19日のコンサート本編終了後には「松尾美佑 卒業セレモニー」を、20日のコンサート本編終了後に「矢久保美緒 卒業セレモニー」を実施することも明かされた。なお、松尾と矢久保は3公演とも出演する。
■乃木坂46 40thシングル アンダーフォーメーション
3列目： 伊藤理々杏、佐藤璃果、柴田柚菜、奥田いろは、黒見明香、岩本蓮加、吉田綾乃クリスティー
2列目： 田村真佑、林瑠奈、冨里奈央、金川紗耶
1列目： 矢久保美緒、五百城茉央、松尾美佑