¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û11ÇÕÌÜ¡Ö¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿Å¹¤Ç¡¢¤â¤ä¤·¤È¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¼Â´¶¡ª¡×
¸æÃã¥Î¿å¤ÇÏ¢ºÜ¸þ¤¤ÎÅ¹¤ò¶öÁ³È¯¸«¡ª
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âí¤µ¤ó¤¬¶öÁ³ÌÜ¤Ë¤·¤¿´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤¬Ìö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¤¬¡¢¤ªÉÊ½ñ¤¤ÎºÇ½é¤Ë¡ª
¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î½ÐÍè»ö¡£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¤¬»Å»öµ¢¤ê¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅìµþ¡¦¸æÃã¥Î¿å¤Ç¡¢¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦......¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡¤ó¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À!?¡¡¤Û¤Û¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤·¤«¤Í¤§¡ª
¡½¡½¤¢¡¢Âí¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¤ë¡£¡Ö¸æÃã¥Î¿å¤Çà¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ðá¤Ã¤Æ´ÇÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÅ¹¤òÈ¯¸«¡ª¡×¤«¡£¤¨¡©¡¡¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð!?
¡¡¡Ê¿ôÆü¸å¡Ë
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¸æÃã¥Î¿å¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤³¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¸þ¤¤ÎÅ¹¤¢¤ë¡©¡¡¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¡½¡½ÉáÄÌ¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤È¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤¬ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¢¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¡£¡ÖèßÎ¶¡×¤µ¤ó¡£
Âí¡¡¤Û¤é¡¢¸«¤Æ¤è¡£Æþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¤ªÉÊ½ñ¤¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡Ê980±ß¡Ë¤¬ºÇ½é¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÀÖÊ¸»ú¤À¤è¡£ÅöÅ¹¥¤¥Á²¡¤·¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤Ç¡¢µÕ¤ËÉáÄÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤ä¤·¤¢¤ó¤«¤±¥«¥¿¾Æ¤¤½¤Ð¡×¡Ê1000±ß¡Ë¡¢¡Ö¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê880±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Ã¤½¤êºî¤Ã¤¿¤È¤«¡©
Âí¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤À¤è¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤ª¼ò¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¤À¤Í¡£Ãñ¥Ï¥¤¡¢¥µ¥ï¡¼¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¾ÆÃñ......¡£
¡½¡½¤¢¡¢¾ÆÃñ¤ÏËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¥¥ó¥ß¥ä¡×¤À¡£¥Û¥Ã¥Ô¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤³¤ÎÅ¹¤ÏÃæ²ÚÎÁÍý¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÕ¼à¤¬¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¤Í¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤¸¤ã¤¢Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª
Å¹Ä¹¤Î·§Ã«Í¡¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢·§Ã«¤µ¤ó¡Ë¡¡¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
·§Ã«¤µ¤ó¡¡¤ªÎÁÍý¤Ï²¿¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Âí¡¡¤³¤³¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð°ìÂò¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Û¤«¤Ë²¿¤«¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡¡Æù¶Ì¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡Ê1150±ß¡Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤ÈÆù¶Ì¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
·§Ã«¤µ¤ó¡¡¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡¡¡ÖèßÎ¶¡×¤Ï2020Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ë¶È·Ð±Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡×¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«Å¹Åö»þ¤ÏÄ®Ãæ²Ú¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤·¤¿ÎÌ¤òÈæ³ÓÅª¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤½¤Ð¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¼êºî¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤«¤À¤ÈÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë°û¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£µï¼ò²°¤µ¤óÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡º£¡¢¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ØÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡Ù¡ÊBS-TBS¡¿Ëè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°û¤ß²°¤È¤·¤Æ¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬°û¤á¤ëÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¼ò¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£°ÉÏª¼ò¡Ê540±ß¡Ë¤È¤«¥È¥Þ¥È¥Ï¥¤¡Ê500±ß¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯½÷À¸þ¤±¤Ç¤·¤ç¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ï½÷ÀµÒ¤âÂ¿¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Âí¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤â¤ä¤·¤Ï°Â¤¯¤ÆÃÍÃÊ¤ÎÊÑÆ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªÅ¹¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ªÅ¹Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤â¤ä¤·¤Û¤ÉÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤â¤ä¤·ºÇ¶¯Àâ¡ª
·§Ã«¤µ¤ó¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê980±ß¡Ë
Âí¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¦¤ï¡¼¡¢¤¹¤²¤¨¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤ä¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥Ë¥é¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¤Ò¤Æù¡£¤³¤ÎÉâ¤«¤ó¤Ç¤ë¹õ¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡¡¹õ¤Í¤®Ìý¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¹á¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥ï¥ó¥¿¥ó¤È¥Ê¥ë¥È¤Í¡£ÌÍ¤ÏÃæÂÀÌÍ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤á¡£
·§Ã«¤µ¤ó¡¡ÌÍ¤Ï¥ï¥·¥ï¥··Ï¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï·Ü¥¬¥é¤ÈÆÚ¹ü¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¥ï¥ó¥¿¥ó¡¢¤¦¤Þ¤Ã¡ª¡¡
·§Ã«¤µ¤ó¡¡¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¥®¥ç¡¼¥¶¤â¤¢¤ó¤«¤éÅ¹Æâ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç980±ß¤Ï¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤«¤â¡£
¡½¡½Æù¶Ì¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤âÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¿©»ö¤Ç¤â¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡ÖÆù¶Ì¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¡Ê1150±ß¡Ë
Âí¡¡¤¦¤ï¤Ã¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¸«¤«¤±¤«¤é¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤ï¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¾å¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÍñ¾Æ¤¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë´Å¤¤¥¿¥ì¤òÍí¤á¤¿ÆÚÆù¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤â¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ã¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¡½¡½²£¤ËÂç¤¤á¤Î¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤¬2¸ÄÅº¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Âí¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¥·¥å¡¼¥Þ¥¤¤òÎ¾ÊýÍê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£¤ªÆÀ¡£
¡½¡½¤³¤ì¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤Í¡£¤³¤³¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÇÍè¤Æ°û¤ó¤Ç¡¢Æù¶Ì¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤Ä¤Ä¤¹ç¤¦¤Î¤È¤«¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤â¡£
¡½¡½¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡×¡Ê850±ß¡Ë¤Ã¤Æ¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤Û¤é¡¢Å¹Æâ¤Ë¡ÖÅöÅ¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»ö¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀèßÎ¶ÈëÅÁ¤Î·Ñ¤®Â¤·¥¿¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËèÆü¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÊª¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤Ï¡Ö°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¼¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¥½¥Õ¥È¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤â¤ó¤Í¡£
¡½¡½¤¢¡¼¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¥ó¥ß¥ä¾ÆÃñ¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âí¡¡³Î¤«¤Ë¡£¤Ç¡¢¥·¥á¤Ë¥ï¥ó¥¿¥ó¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶Ì¤Á¤ã¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶Ã¤¤À¤è¡£
¢£¿·¸æÃã¥Î¿å¡¡èßÎ¶¡¡
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ3¡¾2¡¾6
03¡¾5207-5678
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
