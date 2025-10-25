

小田原ドラゴン（おだわら・どらごん） 1970年、兵庫県生まれ。『僕はスノーボードに行きたいのか？』でヤンマガ月間新人漫画賞奨励賞を受賞。『コギャル寿司』で第47回文藝春秋漫画賞受賞。代表作に『おやすみなさい。』、『チェリーナイツ』、『3本足のちょんぴー』、『今夜は車内でおやすみなさい。』など。週刊SPA！で漫画『今日も嫁が見つからない。』連載中

2024年9月、集英社「週プレNEWS」で連載が始まった小田原ドラゴンの新作漫画『堀田エボリューション』。フィクション作品としては実に9年ぶりとなる待望の新作です。では、この奇才・小田原ドラゴンは、どのような歩みを経て『堀田エボリューション』にたどり着いたのか――。その創作の舞台裏をじっくり紐解いていきます。

連載第23回では、ついに発売された『堀田エボリューション第1巻』のあれこれを掘り下げます。

【画像】小田原ドラゴン渾身の描きおろし表紙

＊ ＊ ＊

10月17日に、拙作『堀田エボリューション』（YJCレーベル／集英社）の第1巻がデジタルコミック（電子書籍）限定で発売されました。

ありがたいことに、読者からの反響も届いています。「進化しているのがすごくよく分かった」「第1話からちゃんと進化してるっていうのが連続性があってよかった」――そんな声を見て、僕が描いてきたものが伝わったのかなと感じています。

実はこれまでの僕の作品は、基本的に1話完結の読み切りばかり。でも『堀田』は、続きものとして描いてみたかった。物語としての"流れ"を意識して描いたので、それが読者に届いているのは嬉しいですね。

ちなみにこの第1巻、『ジャンプ＋』で試し読みができます。コメントも見られて、いい評価をいただいている実感があります。ただ、「気持ちが落ちる漫画は読まないようにしている」といった声もあって......それも分かるんですが、できれば最新話まで読んでほしいですね。



『堀田エボリューション』（©小田原ドラゴン／集英社）第1巻の表紙は描きおろし。価格752円（税込み）主要オンライン書店などで発売中

第1話はあくまで入り口。肝心なのは第2話。ここで舞台がガラッと変わり、読者の期待を大きく裏切る展開が待っています。......あ、そういえば第2話は今、コミックでしか読めないんでした。だから、ぜひ買って読んでください（笑）。

そして今回、『堀田』第1巻の発売を記念して動画も撮りました。見どころをひと言で言うなら、「金玉から貯金箱まで」。なかなか興味深い仕上がりになっていると思います。

ただ......僕くらいの年齢の男性って、子どもがいたらもう成人していて、下手したら孫もいるような年代ですよね？ なのに、いまだに「親の貯金箱からお金を取る方法」なんて話を動画で喋っている（笑）。

そんな僕の姿を見て、『堀田』第1巻と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいですね。

動画の情報は僕の公式Xか、『堀田エボリューション』の公式Xで発表しますので、ぜひチェックしてみてください。

《つづく》



小田原ドラゴン『堀田エボリューション』（集英社）は毎月第2／第4土曜日に更新