トランプ大統領と金正恩総書記との会談「日程に含まれていない」とアメリカ政府高官　「予定変わる可能性はある」とも言及

アメリカ政府の高官は24日、トランプ大統領のアジア歴訪について北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談予定は、25日午前時点では入っていないと説明しました。

アメリカ政府高官は24日に記者団に対し、29日から予定されているトランプ氏の韓国訪問にあわせた米朝首脳会談の開催について、「大統領は将来的に金総書記と会談する意向を示しているが、今回の訪問の日程には含まれていない」と述べました。

また「予定は変わる可能性はある」とも言及しましたが、現時点では実現の見通しは立っていないとしています。

トランプ氏は2025年8月に金正恩氏との会談について、「断言するのは難しいが今年中に会いたい」と年内の会談実現に意欲を示していました。

こうした中、韓国の鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一相は24日、北朝鮮との軍事境界線にある板門店（パンムンジョム）の北側で「美化作業」を行っていると明らかにしました。

トランプ氏の訪韓に合わせた米朝会談の兆候との見方もありますが、韓国大統領府の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は「新たな動きは把握していない」と述べました。