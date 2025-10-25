シンガー・ソングライターの吉田拓郎（79）が、24日放送のニッポン放送「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。あるアーティストの名前をうらやんだ。

吉田は自身の名前の由来について「自分（父親）が『まさひろ』って名前だったから『ろ』が付く名前」と説明。「長男が『てつろう』で、僕が『たくろう』。何かいいかげんな感じがしない？」と冗談めかした。

また「学校行ってる時は吉田拓郎って名前、全然気に入ってなかった」と明かし、「まず吉田が名字として嫌だなと思ったし、拓郎ってどうなのよと」と苦笑い。一方で「不思議なもので名前が有名になったりすると、吉田拓郎でいいなって納得するようになっちゃった自分もいるんだけどね」と笑った。

吉田はさらに「俺ね、米津玄師って名前が好きなの」と実名を挙げて告白。「いいなと思うんだ俺、米津玄師って。絶対にどこにもないじゃん、米津玄師。いいなあ〜」とうらやむと、「米津さんちに生まれてきた玄師くんを見て、ご両親が玄師にしたっていうところがね。米津拓郎じゃないんだよ、米津玄師」と笑いを誘った。

まだまだ褒めたりない様子で「すっげえ悔しいぐらい、いい名前だなあ。米津君の名前は好きだなあ。いいなと思う。曲もいい曲書いてるね、相変わらず」と本業についてもたたえていた。