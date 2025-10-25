NCT・ユウタ、10月26日に新AL『PERSONA』リリース決定！多様なロックで満たした渾身の作品

ボーイズグループNCTのメンバー、ユウタの日本1stソロフルアルバム『PERSONA』がリリースされる。

来る10月26日、ユウタの日本1stソロフルアルバム『PERSONA』がリリースされ、タイトル曲『EMBER』のミュージックビデオもYouTubeチャンネル「SMTOWN」で見ることができる。

特に、タイトル曲『EMBER』はメタルの要素を加味したロックの楽曲で、印象的なギターリフと強烈なボーカルが緊張感とエネルギーを最大限に引き立たせ、内なる炎のように消えない意志と、怖さを前にしても対抗して進んでいこうという決然としたメッセージを盛り込んだ。

（写真＝SMエンターテインメント）ユウタ

また、世界を再び開いていく姿を歌詞でダイナミックに描いた『New World』、感情の爆発をヘヴィメタルサウンドで具現した『Two Of Us』、倦怠から解放される感情を気持ちの良いボーカルで表現した『Get Out Of My Mind』、繰り返されるサビがエネルギーを高める『KNOCK KNOCK』などが収録され、爽快なカタルシスを感じるのに十分だ。

このほかにも、自分の限界と恐怖に立ち向かい運命を切り開こうという内容の『If We Lose It All Tonight』、「不可能を可能に変えよう」という肯定的なメッセージの『Possiboo-hoo』、混乱と傷、渇望する心をセンチメンタルに歌い上げた『TO LOVE SOMEONE』、5月にシングルとしてリリースされた『TWISTED PARADISE』『When I'm Not Around』まで、多様なロックジャンルの計10曲で構成されている。

なお、10月31日、ユウタは福岡市民ホール 大ホールで初の単独コンサートツアー「YUTA LIVE TOUR 2025-PERSONA-」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。