【蝟集】はなんて読む？1か所に集まることを表す漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「蝟集」はなんて読む？ 「蝟」は見慣れない漢字ですよね。 これは、物事が集まっている様子をあらわす言葉なんです。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「いしゅう」でした！ 蝟集とは、多くのものが一時に1か所に寄り集まることをあらわします。 「羊の群れが蝟集する」のように使われますよ。 熟語の由来は、球形に丸まって針を立てるハリネズミから、1か所にものが集まっている様子をイメージすることだそう。 「蝟」という漢字は「い」「はりねずみ」などと読まれ、1文字でもハリネズミをあらわします。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部