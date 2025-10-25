【蝟集】はなんて読む？1か所に集まることを表す漢字！

写真拡大 (全2枚)

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「蝟集」はなんて読む？

「蝟」は見慣れない漢字ですよね。

これは、物事が集まっている様子をあらわす言葉なんです。

いったい、なんと読むのかわかりますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いしゅう」でした！

蝟集とは、多くのものが一時に1か所に寄り集まることをあらわします。

「羊の群れが蝟集する」のように使われますよ。

熟語の由来は、球形に丸まって針を立てるハリネズミから、1か所にものが集まっている様子をイメージすることだそう。

「蝟」という漢字は「い」「はりねずみ」などと読まれ、1文字でもハリネズミをあらわします。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
・『普及版　字通』（平凡社）

ライター Ray WEB編集部