【蝟集】はなんて読む？1か所に集まることを表す漢字！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「蝟集」はなんて読む？
「蝟」は見慣れない漢字ですよね。
これは、物事が集まっている様子をあらわす言葉なんです。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いしゅう」でした！
蝟集とは、多くのものが一時に1か所に寄り集まることをあらわします。
「羊の群れが蝟集する」のように使われますよ。
熟語の由来は、球形に丸まって針を立てるハリネズミから、1か所にものが集まっている様子をイメージすることだそう。
「蝟」という漢字は「い」「はりねずみ」などと読まれ、1文字でもハリネズミをあらわします。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
・『普及版 字通』（平凡社）
ライター Ray WEB編集部