新婚の「バチェラー4」休井美郷、豪華食卓を多数公開「ちゃんと食べるって、やっぱり一番の美容と健康」
【モデルプレス＝2025/10/25】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が10月24日、自身のInstagramを更新。食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の「バチェラー4」出演美女「豪華でバランスも良い」話題の手料理
休井は「お味噌の香りとか、炊きたての湯気とか、旬の食材の色とか。ちゃんと食べるって、やっぱり一番の美容と健康だなと思います」と記し、食卓写真を複数枚投稿。どの写真も様々な食材を使ったたくさんのおかずが綺麗に盛り付けられ並んでいる。
そして「美容って、外から磨くことだけじゃなくて内側から整えることが本当の美しさだと、30歳を超えてようやくそれが実感としてわかった気がします」とし、「毎日の食事で、心も体もちゃんと満たしてあげること。過度な我慢はしないこと」と「美容＝健康」についての持論も綴った。
この投稿に、ファンからは「センス良すぎる」「レシピ本待ってます」「豪華でバランスも良い」「料理上手な奥さん素敵」「真似したい」などと反響が寄せられている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
