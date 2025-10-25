山下幸輝・「今日好き」米澤りあら、キッズモデルとランウェイ オリエンタルファッション着こなす【SDGs FES】
【モデルプレス＝2025/10/25】WILD BLUEの山下幸輝、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあらが25日、葛西臨海公園・汐風の広場にて開催された「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2025 supported by TGC」に出演した。
【写真】TGCプロデュースイベントで個性派衣装登場
最初のオリエンタルなファッションで表現するファッションショーステージでは、多国籍なデザインの衣装に身を包んだ米澤、長谷川ミラ、加藤ナナ、土方エミリ、マーシュ彩、山下が江戸川区にある「グローバル・インディアン・インターナショナル・スクール」に通うキッズたちとランウェイ。キッズモデルと手を繋いで、笑顔で手を振りながら、トップではそれぞれのポージングを披露した。
トークパートにも登場した山下は、SDGsを意識した行動を聞かれると「肌寒くなって暖房つける瞬間が多くなると思うんですけど、家出る時は消したり、ヒーターのコンセントは使ってない時には外すようにしています」と実践内容を明かした。
5回目の開催を迎える今回は、「With〜ともに〜」をテーマに、より幅広い世代の交流と、外国人にも楽しんで参加もらうためのイベントへとパワーアップ。「TGC」プロデュースのもと「SDGsえどがわ10の行動」を全世代が楽しみながら実践できるブースや、出演者たちが登場するスペシャルステージなど、様々なコンテンツを展開する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山下幸輝・米澤りあら、キッズモデルとランウェイ
◆「SDGs FES」テーマは「With〜ともに〜」
