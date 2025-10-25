奇跡のアングル、赤ちゃんほっぺが尊すぎる…！2.5万いいね「この角度たまらん」「眼福」【ママリ】

「家事育児の何がしんどいって…」たった2文字の結論に共感の7千いいね「腑に落ちました」「わかる」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

仕事でも家事育児でも、何かに没頭できることは実は貴重なことです。自分の時間を自分のペースで自由に使えることはありがたいですよね。





投稿者・ズボラかーちゃんさんは子どもを持つまで考えもしなかった「没頭する幸せ」を、昨今感じているといいます。

家事育児の何がしんどいって「中断」よな。洗い物してる途中で「ママ！」「ママー！」洗濯物干そうとした瞬間「ママ見て！」で、全部ストップ。没頭できる幸せなんて考えたこともなかったのに、子育てで初めて知ったわ……。

今やろうと思ったのに…ということを中断したり、考えていた予定がこなせなかったりすると、モヤモヤ・イライラがたまりますよね。手を止めてわが子に向き合わなければと思いつつ「仕事が終わらない」「家事が片付かない」と焦る気持ちをかかえるのもつらいものです。



子どもに手がかからなくなり自分の時間を持てるようになると、また物事に没頭できる幸せをひしひしと感じられるのかもしれません。



この投稿に「すごい腑に落ちました」「自分のタイミングでできることがどれほど楽か…」など、共感のリプライが寄せられました。わが子のかわいさはもちろん愛おしいですが、親には親のやるべきことがある…。この葛藤は、親たち共通の悩みなのかもしれませんね。多くの共感が寄せられた、育児の大変さをシンプルに表現した投稿でした。

小2娘がくれた「ママのプリン」に4万いいね！

みちこ(@gupigupigu)さんの投稿です。3児のママでありながら、医療系の学校に通い国家資格取得のために勉強しているというみちこさん。頑張るママのために娘が用意したプリン。そこに添えられていた言葉とは…？

©︎gupigupigu

学校から帰宅したら、小2長女からプリンの差し入れが3つ😭



お年玉で買ってくれたんだろうな

国試があと20日に迫って来て、精神的に追い込まれてストレスと疲労を感じていましたが、一気に癒されました。



グリコのプリン、子供の頃から大好きなんですよね。

娘も好きなのに、私の為にありがとう

国家試験が近づき、みちこさんがストレスを感じている中、冷蔵庫を開けたら小2の長女がお年玉でプリンを買っておいてくれていたそう。この心遣いだけでもうれしいですが、添えられている手紙はもっとうれしい内容。感謝の気持ちとともに、頑張るママへのねぎらいの言葉もあり、これを見たら思わずウルッとしてしまうと思います。



この投稿に「世界一おいしいプリンだ」「『じゆうに』っていいな！冷蔵庫に入ってても、子どもが好きな食べ物って遠慮することよくあるから…」というリプライがありました。間違いなくこれは世界一おいしいプリンでしょうね。



こんなにも心のこもったプレゼントは、めったにもらえるものではないはず。娘さんは普段からみちこさんが頑張る姿をよく見ていて、思わずねぎらいたくなったのでしょうね。2人のすてきな関係性に心が温まるエピソードでした。

保育園児作・レストランの「めーぬ」に2万5千いいね！

おおでゆかこ - イラストレーター 絵本作家(@Oderon86)さんの投稿です。保育園や幼稚園で子どもたちは季節に合った製作をしたり、独特のセンスと想像力でさまざまな製作物を作ってきますよね。時にその想像力は大人顔負けで、驚かされることもあるのではないでしょうか。



おおでゆかこさんの5歳の娘さんは、保育園でレストランのメニューを作ってきたそう。いったいどんなメニューなのでしょうか。

©︎Oderon86

娘が保育園で作ったレストランのメニュー。

正さないといけないんだろうけど、はーんばぐ、でーぢやと(デザート)、くっちーい辺りが好きすぎてもうしばらくこのままでいてほしくなった😂笑

ちゃんと料理の横に挿絵までついていて、完成度が高いですよね。メニューは「めーぬ」、ハンバーグは「はーんばぐ」など書き間違いはあるものの、言いたいことはすごく伝わってきます。大好きなものが並んでいるんだろうなと、見ているこちらまでニコニコになるメニューです。おこさまビールなるものもあり、子連れで楽しめるレストランを想像して作ったのかなと、ついいろいろと考えてしまいました。



この投稿に「尊すぎ」「額装して飾りましょう」「こんすーぷとか、めちゃかわいい！」というコメントが。このかわいすぎるメニューは飾っておきたくなりますね。



言葉はいずれ正しくなり、この書き間違いは5歳の今ならではかも。今だけのかわいい様子を大切に、成長を見守っていけるといいですよね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）