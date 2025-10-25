「キムタク」の“愛車”「日産車」＆「高級バイク」に大反響！ 「やっぱりスターは違う」の声も！ 1000万超え「超高級SUV」と“木村拓哉モデル”称されるハーレーが話題に

「木村拓哉」はどんなクルマに乗っている？

木村拓哉さんは、俳優・歌手としてだけでなく、SNSやYouTubeを通じて見せる自然体の姿でも多くのファンを魅了しています。

最近では自身の公式YouTubeで見せた“神対応”が話題になるほか、2025年11月公開予定の映画「TOKYOタクシー」にも注目が集まっています。

【画像】超カッコいい！ 「キムタク」と「日産車」＆「高級バイク」を画像で見る！

そんな木村さんが普段どのような愛車に乗っているのかについても、SNSでは多くの反響が寄せられています。

キムタクの日産車＆高級バイクはどんなモデル？［Photo：時事通信フォト］

2025年8月には自身のYouTubeチャンネルで家系ラーメンを初体験する動画を公開し、店員への気遣いや飾らないリアクションが“神対応”として話題に。さらに、11月には山田洋次監督の最新作「TOKYOタクシー」で主演を務める予定で、公開前から注目を集めています。

9月20日には自身の公式YouTubeチャンネルに「【木村さ〜〜ん！】葛飾柴又にご挨拶！お店にひっぱりだこの木村拓哉」と題した動画を公開。映画のロケ地でもある柴又を散策し、下町の人々と交流する姿が多くのファンの注目を集めました。

そんな木村さんが近年SNSで披露している“愛車たち”にも、大きな関心が集まっています。

2025年4月のInstagram投稿では、青いヘルメットとバンダナ姿でハーレーダビッドソン「XL1200NS アイアン1200」にまたがる写真を公開。ブラックパーツが多用されたレトロなデザインが特徴のモデルで、現在は新車販売を終了していますが、中古市場では木村さんの影響もあり人気が再燃中です。

ファンの間では“木村拓哉モデル”と呼ばれることもあり、取引価格は150万円〜200万円ほどに上昇しています。

また、2025年7月には愛犬と買い物に出かける姿を撮影した投稿も話題に。写真に写る左ハンドルSUVの高級感ある内装から、日産の高級ブランド「インフィニティ」の大型SUV「QX80」ではないかと推測されています。

QX80は全長5339mm×全幅2029mm×全高1925mmと、堂々としたボディサイズが特徴です。

パワートレインは5.6リッターV型8気筒エンジンで、最高出力400馬力・最大トルク560Nmを発揮するハイパフォーマンスSUVです。

内装にはキルティング加工の本革シートやウッドパネル、BOSE製オーディオを備えるなど、高級車らしい質感と快適性を兼ね備えています。

木村さんの所有モデルは2020〜2021年式とみられ、米国での新車価格は約1014万〜1223万円。

ハーレーとインフィニティという2台の愛車は、どちらも個性的で存在感のあるモデル。どんな場面でも自分らしさを貫く木村さんのライフスタイルを象徴しているようです。

※ ※ ※

キムタクの愛車に対して、SNSなどでは今回も多くの反響が寄せられています。

「やっぱりキムタクはかっこいい」「何してても憧れる」「愛犬の名前までお洒落」といったコメントが並び、ファンからの称賛が相次ぎました。

また、「以前はスーパーカーのサリーンS7に乗ってたよね」「しっかりレクサスも保有してるのすごい」といった、過去の愛車遍歴やクルマ選びのセンスに注目する声も。

さらに、「キムタクが使ったってだけで価値が上がるのは本当」「やっぱりスターは違う」といった意見もあり、木村拓哉さんの影響力の大きさを改めて感じさせる反響となっています。