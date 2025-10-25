３位の京都、大一番となる鹿島戦の先発発表　ＦＷエリアス、ＭＦ福岡はベンチ外　今季象徴する総力戦で勝ち点３へ

◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３５節 京都―鹿島（２５日・サンガスタジアム）

現在３位の京都が、鹿島戦のスタメンを発表した。

現在、勝ち点５差で鹿島を追う京都が大一番を迎える。両チームにとって優勝に向けて大きな意味を持つ一戦。前節・湘南戦でレッドカードをもらい、今節も出場停止のＤＦ鈴木義宜に加え、得点ランキング２位のＦＷラファエルエリアスと、主将のＭＦ福岡慎平も負傷の影響でベンチを外れることとなった。それでもタレントに関わらず、誰が出てもチームの強み発揮が徹底されているのが京都の強さ。この日も総力戦で９０分間を戦う。

先発メンバーには移籍後初出場となるＭＦ斉藤未月、約２か月ぶりの出場となるＤＦアピアタウィア久らが並んだ。本拠のサポーターとともに勝ち点３をつかむ。

京都のスタメンは以下の通り。

【京都】

ＧＫ 太田岳志

ＤＦ 福田心之助、アピアタウィア久、須貝英大、宮本優太

ＭＦ ジョアンペドロ、斉藤未月、平戸太貴

ＦＷ 原大智、マルコトゥーリオ、長沢駿

ベンチメンバー 圍、麻田、武田、レオゴメス、山田、松田、佐藤、奥川、中野