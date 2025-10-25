◆東京六大学野球秋季リーグ戦 第７週第１日▽立大―明大（２５日・神宮）

日本ハムなど４球団で１５年間、投手として活躍し史上３人目の全球団勝利を達成した明大ＯＢの武田一浩氏が、試合前のレジェンド始球式に登板した。

現役時代と同じ背番号１のユニホームでマウンドに登った武田氏だったが、投球は惜しくもワンバウンドで捕手のミットに収まった。「（採点は）５０点です。届かなかったので。やめてから長いし、普段やっていないので。難しいですね」と苦笑した。リーグ戦では５６試合に登板して２０勝８敗を記録。「練習よりも試合で投げた。４連投とか普通だった」と当時を回想した。

母校の戸塚俊美監督は明大中野―明大を通して１学年先輩。その縁もあって昨年冬からコーチとして投手を中心に指導し、５季ぶり４４度目の優勝に一役買った。「課題は四球を出さないことと強い口調で言った。本人たちの努力」と選手をたたえた。２３日のドラフト会議で日本ハムから１位指名された大川、ロッテから２位指名された毛利の両投手には「このあとの明治神宮大会からが大事だよという話をした。今のままでは通用しない。キャンプ初日に『おっ』と言われないようにしないと」とプロの先輩としてのアドバイスも忘れていなかった。