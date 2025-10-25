◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、９点を追う７回１死一塁の４打席目に、２試合連続となる２ラン本塁打を放った。ワールドシリーズ（ＷＳ）は２度目の出場だが、６試合目の出場で自身初アーチとなった。

記念球を手にしたのは右翼スタンドで観戦していたカナダ・トロント在住のサージェント・ホプトンさん（２６）。自慢げにボールを掲げていたホプトンさんは「とてもうれしいです！ 大谷翔平選手と日本の文化と日本の野球を心から尊敬しています。このボールは大事な思い出にするよ！大谷は特別だからね」と、ブルージェイズの大量リードもあいまって満足そうだった。

２―１１と９点を追う７回１死一塁の４打席目。４番手右腕・フィッシャーの５球目の低めのカーブをすくい上げるようにはじき返すと、打球角度４１度で高々と上がった打球は右翼席の最前列に飛び込んだ。敵地は一瞬にして静まりかえり、大谷はいつもよりもかなり速いスピードで笑顔もなくダイヤモンドを１周した。