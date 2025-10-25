「10日間入院で…」出産控えたママ→息子への気遣いプレゼントにほっこり「なんて温かい」「素敵すぎ」【ママリ】

ママが入院中の息子へのサプライズ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、momoco☺︎4y🦖10/8出産🎀(@momocochan_chu)さんの投稿です。

momocoさんは10日間入院することになり、入院中の息子さんのことが気がかりで、あるサプライズを思いつきます。それがこちら。

10日間入院しないといけないから、息子が少しでも楽しみがあるように毎日プレゼントを用意🫶🏻💓



約4年半、1回も離れたことないのよ😭

もう私が耐えられないー😭

息子の寝顔を見ながら涙出る😭

息子も夜中に起きて「ママいる？」って確認するようになってる😭

寂しい寂しい寂しい～😭

約4年半、1回も離れたことがなかった息子さんと、10日間も離れ離れに。息子の寝顔を見ながら涙が止まらないmomocoさん。ママが家にいない間、せめて少しでも息子に楽しみをと思い、毎日ひとつずつ開けられる小さなプレゼントを用意したのだそうです。素敵なアイデアですよね。ママの優しさに胸が温かくなりました。



この投稿には「なんて、なんて温かい投稿なんでしょう…。 先日、父になったばかりなのですが、私も、こんな風に子どもを愛せる親になりたいと思いました。 」「素敵すぎます 私も来月帝王切開予定で、息子と離れるの初なのでマネしたいです！」といったリプライがついていました。息子を想う母の気持ちが尊いと思える投稿でした。

