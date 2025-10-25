山形県川西町で24日午後、68歳の男性がクマに襲われ左足にけがをしました。山形県内では依然としてクマの目撃情報が相次いでいます。



24日午後3時50分ごろ、川西町尾長島の畑で作業をしていた町内に住む68歳の無職の男性が体長およそ1メートルのクマ1頭と遭遇しました。男性は追い払おうとクマを蹴った際、反撃されて左足にけがをしました男性の大声を聞いて駆け付けた近隣住民が警察に通報し、男性は病院に搬送されました。男性は意識があり会話もできる状態だということです。警察の調べによりますと、現場は尾長島西公民館から北におよそ500メートルほど離れた畑で、クマは西の方へ逃げたということです。

ことし県内でクマによる人への被害は9人目です。



山形県内では、24日午後2時半ごろ、最上町向町の住宅の小屋に子グマが一時居座る事案があり、およそ2時間後に箱わなで捕獲されました。また、山形市内では25日午前6時半ごろ、双月町1丁目付近の馬見ヶ崎川河川敷でクマのような動物が目撃されました。クマの目撃情報が相次いでいることから、警察や自治体などが注意を呼びかけています。

