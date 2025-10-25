和田正人＆吉木りさ夫妻、長女・長男との“仲良し”家族ショット添え報告「息子が3歳のお誕生日を迎えました」 和田＆息子はスパイダーマン仮装姿でポーズ
タレントの吉木りさ（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。「スパイダーマンにどハマり中の息子が3歳のお誕生日を迎えました」と報告し、夫で俳優・和田正人（46）、長女、長男との家族バースデー4ショットを披露した。
【写真】「息子が3歳のお誕生日を迎えました」スパイダーマン仮装の和田正人と長男、吉木りさと長女の家族4ショット
吉木は「パパスパイダーマンからプレゼントを貰えてご満悦な息子」と、自宅でスパイダーマンの全身タイツを着た和田とスパイダーマンの服を着た息子、吉木と娘との誕生日会を写した家族仲良しショットなど複数枚の写真をアップ。
「動物も恐竜もスパイダーマンも、なぜかアニメより俄然実写派です」「お調子者で寝てる時以外はずっと変顔をしている息子」と息子のかわいらしい一面を明かし、「これからも元気いっぱいでみんなを笑わせてね」と母の思いをつづった。
コメント欄には「実写派なの、すごい」「可愛い〜」「スパイダーマン親子素敵」「めっちゃ似合う」「素敵な家族!!」などの声が寄せられている。
和田と吉木は、2017年11月22日“いい夫婦の日”に結婚。19年10月に長女、22年10月に長男が誕生した。
