｢オークラ プレステージ台北｣の朝食は台湾料理･和食などが楽しめて大満足【朝食編】

観光･ショッピング･食が楽しめる｢台湾｣は、日本から飛行機で3～4時間で行けるので弾丸旅行にもおすすめの旅行先です。今回は、台湾最大の都市･台北の中山エリアに位置するおすすめのホテル｢オークラ プレステージ台北(台北大倉久和大飯店)｣の朝食について紹介します。別記事では、客室などについても紹介しているので、そちらも参考にしてもらえると嬉しいです。

朝食で種類豊富な世界中の料理を

｢オークラ プレステージ台北(台北大倉久和大飯店)｣での朝食は、ホテル2階にあるオールデイダイニング｢コンチネンタルルーム｣でいただけます。種類豊富な世界中の料理を一度に味わえるブッフェスタイルのレストランなので、朝からお腹いっぱいになります。

台湾の朝ごはんで人気の｢鹹豆漿｣も用意されています。ホテルで本格的な台湾朝食を味わえるのはとても嬉しいポイントです。

お酢･豆乳を注いで、好きなトッピングを加えるとオリジナル｢鹹豆漿｣の完成です。作り方は日本語で書いてくれているので、分かりやすかったです。

｢台湾風ヌードルスープ｣もあるので、自分で好きなようにトッピングを楽しんでくださいね。

せいろに入った点心コーナーもあります。温かいうちに食べて欲しいお料理の1つです。

朝から点心を味わえるのは幸せです。

注文してから、シェフがその場で作ってくれる卵料理もあります。

朝からローストハムで贅沢気分♪

その場でカットされるジューシーな｢ローストハム｣もあり、朝から贅沢な気分になれます。

台湾旅行にきたからには食べたい台湾の人気お料理もあるのは、嬉しいポイントです。｢大根もち｣は、外はカリッと中はもちもちとした食感でおいしい!

和食もあります。日本食が恋しくなってきた人には嬉しいですね。

ご飯のお供にぴったりな｢うめぼし｣や｢納豆｣も揃っています。

台湾で食べれると思っていなかったので、朝から嬉しくなりました。

サラダもあるので、旅行中の野菜不足の心配もいりません。

2回に分けて焼き上げるパンコーナー

パンコーナーにもこだわりがつまっています。ホテル自慢の自家製パンはおいしさを最大限に味わってもらうために、2回に分けて焼き上げているそうです。

甘いパンから惣菜系まで種類豊富で、連泊すれば全種類制覇してみたくなるほどです。

朝食にかかせないヨーグルトは、手作りヨーグルトもあります。濃厚な味わいがおいしかったです。

いかがでしたか。

今回紹介した朝食のオールデイダイニング｢コンチネンタルルーム｣は、ランチや夕食でも利用できます。宿泊者以外も利用できるので、ぜひ利用してみてくださいね。

取材協力/オークラ プレステージ台北