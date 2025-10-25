女優でタレントの磯山さやか（42）が25日、都内でデビュー25周年記念写真集「余韻」（講談社）の発売記念会見に出席した。

磯山は「写真集自体がありがたい。それが25周年記念で不思議な気持ちです。私自身もうれしいけど、ファンの方が喜んでくれると思うとうれしい」と笑顔を見せた。25周年については「高校生の時から始めてアッという間でした。正直、ここまで芸能生活を続けているとは。さらにグラビアを続けているとは思いませんでした。途中でくじけずに来られた自分をほめてやりたいです」と話した。

タイトルの「余韻」は「撮影が終わっても幸せの余韻が続くといいなと思ってつけました。『見て良かった』と幸せな気持ちになってもらえれば。40代でグラビア写真集を出すとは考えていなかった。毎回、“最後の写真詐欺”になっているみたい」と笑った。

撮影にあたってのボディーケアは「とにかく食事はちゃんととりました。私は、ちょっとでも痩せるとファンの方に叱られる、かといって太っても叱られる（笑い）。40代ならではの自然な身体の変化を見せられるように意識しました」。

撮影はオーストラリアのケアンズで行われた。「デビュー当時に撮影で、よく行ってました。都会過ぎない感じが好きです」。お気に入りのカットは赤いビキニ。「水着の色がかわいかったのと、昔からおへそが縦長って言うのが自慢なので」と話した。

25年間の変化に「10年くらい前から高田文夫先生のラジオ（ニッポン放送『ラジオビバリー昼ズ』）に出るようになって、ものまねを振られるようなった。まさか、ものまね芸人として扱われて、爆笑問題さんのラジオに“芸人枠”で呼ばれるとは思っていなかったです。まだ、結婚願望もあるんで、芸能人らしく皆さんの前で結婚報告会見を開いてみたいです。理想は“ほどよく出張がある人”。残念ながら今、相手はいません」と話した。