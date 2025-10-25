3年間の“親子ダブルひきこもり生活”を変えた、息子のひと言「お母さんは何が楽しくて生きてるの？」…自分を責め暴れた60代女性の再出発

厳しい祖母に抑圧され、人の顔色を見て育った60代女性。21歳で結婚し2児の母になったが、長男が25歳でひきこもってしまう。介護の仕事は楽しかったが、同僚の自死がきっかけでオーバーワークになり、自身もラクナ梗塞を発症。気力を失い息子と共にひきこもった。自分を責めて家で暴れていた女性と息子は、どうやって自分の人生を取り戻したのか――。（前後編の後編）

【画像】朝美さんがひきこもりから脱出できたきっかけの一つ

〈前編〉

家にひきこもり、酒を飲んで大暴れ

縁野朝美さん（64＝仮名）が介護の仕事を辞めたのは54歳のときだ。当時、32歳の息子と2人で家にひきこもる生活は3年ほど続いた。

「気持ちが落ちてるときってさ、何でもマイナスに捉えてしまい、息子がひきこもったのも私のせいみたいに思ってしまって。なんか世界中が自分のことを責めているみたいな気がして、世の中の全てが怖くて。買い物もマスクして夜中にこそこそ行ってました。

ただ、息子を守らなきゃって思いが強かったから、何かしら料理を作って、洗濯して掃除をして。息子がいなかったら、まともに生きてられなかった気がします。

私、ほんと、そのころの記憶がないんですけど、おかしなことを結構やってたらしくて、何度か家でお酒飲んで大暴れして、モノを壊したらしい。後から息子に聞いたら『とうとう頭がおかしくなったと思った』と言われたし（笑）」

朝美さんがひきこもる前、息子も家で暴れた時期があった。25歳でひきこもり、30歳を過ぎても動く気配がない息子を「いつまでそうしているの」と責めてしまい、息子はストレスのやり場がなくなったのだろう。壁を殴って3か所も穴を開けたり、夜中にわめいたり大声でヘビメタを歌ったりして、近所から苦情が来たこともある。

息子と入れ替わるように朝美さんが暴れていた間、息子は黙って見守ってくれていたそうだ。

「お母さんは何が楽しくて生きてるの？」

ひきこもる朝美さんを動かしたのは、友人の娘からかかってきた1本の電話だ。友人が重症の肺炎になり生命維持装置につながれているという。朝美さんは自転車で一日おきに見舞いに行った。

「友人はICUに3か月いて、全然起き上がれない状態だったんです。手足のマヒも出たけど、すごくポジティブで『何とかなるから大丈夫』と言いながらリハビリを続けて、ちゃんと仕事にも復帰したんですよ。彼女を見守っているうちに、自分もこんなことしてちゃいけないって思った。1年間の病院通いが、私にとっても大きなリハビリになったんですね」

そうして朝美さんが外に出るようになると、息子が愚痴をこぼすようになった。

30年前に甥っ子3人を預かったときも、20年前に義両親の介護をしたときも、仕事がオーバーワークになったときも、「家族を後回しにして自分から苦労を引き寄せてきた」と責められたのだという。

「俺はそのしわ寄せを受けて貧乏くじを引いてきたって。自分がいかに我慢を強いられてきたのか、毎晩のように聞かされました」

ある日、息子にこんな質問をされた。

「お母さんは何が楽しくて生きてるの？」「何か好きなコトはないの？」

朝美さんは何も言えなかったそうだ。

「それまで、誰かに頼られると頑張れるみたいな生き方をしてきちゃったから、自分は楽をしてはいけないと思い込んでいたんです。人が楽しんでいるのを見ても、テレビの向こうのことみたいに感じて自分とは別世界の話だと思っていた。

それが息子の言葉で、『エエッ、楽しんでいいの？』って。自分の好きなことをしていいんだと、やっと気がついたんですね」

自分がひきこもってわかった息子の苦しさ

翌年、介護の仕事を再開した。別居していた夫と離婚して家の名義を自分に変えてもらった代わりに、生活費の援助もなくなり、貯金が尽きてしまったのだ。

息子に「生活費がなくなった」と話したら、以前渡した学資保険の200万円を手つかずのまま返してくれ、「自分のことは考えているから大丈夫」と言ってくれた。

朝美さんは知人に誘われて、ひきこもり家族会や居場所にも行くようになった。家を空ける時間が増えるにつれ、息子にも変化が見られるようになったという。

「ひきこもった最初のころは漫画なのか小説なのか、何か書いて投稿してたみたい。でも、仕事にはできなかったんだと思う。いらなくなったものを売ったりして小遣い稼ぎをしていたけど、私が外に出るようになったころから、ネットで何か真剣にやり始めていたみたい。全部ネットで自分でコツコツ勉強してね。

ときどき、『これから人と話すから2階に上がって来ないで』って言われます。それこそ風呂にも入らないで、黙々と仕事してる時期もあって、何でそこまでやるのと聞いたら、1回信頼をなくしたら終わりの仕事だからって。買い物とか役所の手続きも今は自分でやれています」

息子が変わった一番大きな要因は何かと聞くと、朝美さんは「母さんの部屋を頂戴と言われて譲ったことかな」と答える。言われてすぐ自分の荷物を1階に下ろし、2階を息子1人で使えるようにした。もともと2世帯住宅だったので、2階には小さな台所や冷蔵庫、トイレもある。

息子は自分の好きなペースで、気兼ねなく仕事をできるようになった。収入も安定したようなので、まずは家の固定資産税を、次にネットや2人分の携帯料金を、今は健康保険料も2人分一緒に払ってくれている。

「精神的な面で言うと、私が干渉しなくなったのが一番大きいと思う。息子がひきこもった当初は、自暴自棄になって死んじゃったらどうしようと心配で目が離せなかった。でも、それって、見張っている状態なんだよね。息子の部屋が2階の一番奥だったから、私の部屋の横を通って下に降りるんだけど、足音にも聴き耳を立てていたし。

見張られることが、どんなに苦痛かということが、自分がひきこもったことでわかりました。苦しんでいる息子を追い詰めて、さらに狭いところに押し込めていたのは、私なんだよね。

そこに気がつけるまで、ずいぶん時間がかかっちゃった。だから、ひきこもりの家族会では親が暗くならない方がいいですよと話しています」

逃げずに自分の心と向き合い、気づけた特性

今は障害者のグループホームで夜勤の仕事を週2回こなしながら、地元でひきこもりや生きづらさを抱える当事者や家族の会を運営している。あちこちの居場所に参加するうちに、安心して話の出来る場がある事の大切さに気がついたからだ。

「居場所に来る人って、みんな何かに悩んだり生きづらさを抱えているから、他人を傷つけないような気づかいがある。失敗しても責めたりしない。

私は病気のせいで、認知機能も落ちているし、記憶障害もあるし、言ったことも約束したことも忘れちゃうことがあるけど、しょうがないよねって言ってくれるやさしさがある。私はこのままでもいいんだと思える場所ができたのが、ものすごく大きかったですね」

人との交流や勉強を重ねるうちに、幼少期からのトラウマが蘇り何度も苦しくなった。それでも逃げずに自分の心と向き合ううちに、気づけたことがたくさんある。

「たぶん、私は発達障害。ADHD（注意欠如・多動症）の特性をたくさん持っているのだと思う」

そう考える理由として、朝美さんが話してくれたのは5歳のときのエピソードだ。バスと電車を乗り継いで家出したのだという。警察に保護されて、迎えに来た祖母にこっぴどく怒られた。

「たぶんお母さんの所へ行こうとしたのだと思う……。おばあちゃんに、ものすごく抑えつけられて育ったから、呪縛というか、自分で自分を抑えるようになっちゃったけど、本来の自分は動きたいタイプ。そもそも5歳で家出なんて普通しないじゃん。かなり危ないよね（笑）。

それまで、自分は愛着障害やアダルトチルドレンじゃないかと思って、ずっと家庭環境のせいにしてたけど、私の方にも様々な要因があったのかもしれない。だから、親の辛さも今は理解できるし、親にも子どもにも周囲の人にも、感謝できるようになれてよかったなって思います」

どこかで気持ちも吹っ切れたのだろう。今ではイベントや講演会など、やりたいことを思いつくと実行に向けて突っ走っている。

「また脳梗塞を起こすかもしれないし、たぶん、どんなに頑張ったって、あと10年ぐらいしか自由に動けないだろうから、今できることをとりあえず、やっちゃおうって。

これまでの人生の中で今が一番生きるのが楽だし、楽しい。私がまた何かしでかすんじゃないかと息子は警戒してるけど（笑）」

取材・文／萩原絹代