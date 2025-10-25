「自分は望まれない子だった」60代女性と42歳息子が二重ひきこもり…女性の母親が壊していった家族の半生

厳しい祖母に抑圧され、人の顔色を見て育った60代女性。「自分の家族が欲しくて」21歳で結婚し2児の母になった。夫の両親の在宅介護などを経て介護職に就いたが、長男が25歳でひきこもってしまった。自身も職場でオーバーワークが続いて燃え尽きてしまい、ひきこもりに…。いったい何があったのか。（前後編の前編）

【画像】ひきこもる前に朝美さんが「天職」だと思った職業

〈後編〉

自分は望まれない子どもだった

ひきこもり支援者の集まりで出会った縁野朝美さん（64＝仮名）は25歳からひきこもっている息子（42）と2人暮らし。自身も3年間ひきこもった経験があるという。

「自分もひきこもったことで、息子の気持ちがわかりました」

あっけらかんと話す朝美さんだが、幼いころは今とは違い、大人の顔色を伺いながら目立たないように生きてきたそうだ。

朝美さんは生後2か月で母親が働きに出され、年子の兄や年下のいとこ3人と一緒に、父方の祖母に育てられた。

「おばあちゃんが一族を仕切っていて、『金を稼いで来い』と母親も働きに出されていて。私が母親に甘えようとしたら、おばあちゃんが母に『甘やかすんじゃない！』と怒鳴って、母が泣いて出て行っちゃったというのが、私の一番古い記憶です」

孫5人の中で女は朝美さん1人。跡取り息子として大事にされた兄とは対照的に、朝美さんは祖母に逆らわず「あれをしろ」「これをしろ」と言われるままに動いた。

「おばあちゃんに怒られないように、大人しく、大人しく。失敗して見捨てられるのが怖くて、たとえ具合が悪くても、ひたすら我慢するみたいな感じで。親にも私の誕生日を祝ってもらったことはなかった。自分は望まれてもいないし、自分なんか必要ないんだろうなと思っていました」

幼稚園にも行かせてもらえず、文字も教わらないまま小学校に入学すると、「自分だけ異世界から来た宇宙人みたい」だったと苦笑する。

自分の家族が欲しくて結婚、出産したが……

高校を卒業して上京。子どもが好きだからと昼間は幼稚園の助手として働き、夜間の学校で保育を学んだ。2年生のとき園児の1人が鉄棒から落ちて骨折してしまう。大騒ぎになり、朝美さんは家から出られなくなってしまった。

「ケガは私のせいじゃないんだけど、普通の親って、子どもに対してこんなにも一生懸命なんだとショックを受けて、よその子に触れるのが怖くなっちゃったんです。失敗したら見捨てられるというトラウマもバーッと蘇って、パニック状態になっちゃって……。鍵をかけて家に閉じこもったまま、仕事も学校も辞めました」

その後、生活費を稼ぐために居酒屋でアルバイトを始め、同僚の男性と仲よくなった。21歳で結婚。22歳で長男、翌年には次男が生まれた。

「子育てはすっごく楽しかったですよ。ずっと自分に存在価値はないみたいに思ってたけど、でも、子どもって、私がいなければ生きていけない。そういう自分を必要としてくれる存在ができて、生きる力になったというか、うれしくって。

で、子どもに手をかけ過ぎちゃったんです。私は人の顔色を伺って育ったから人の感情を読むのが得意で、何でも先回りしてやっちゃう。そりゃ、子どもはまともに育たんよね（笑）。片付けとか整理整頓が全然できない子に育ちました」

介護の真っ最中に、長男が同級生に暴力⁉

長男が小学1年、次男が年長のとき、夫の兄嫁が心臓病で急死。年長から1歳まで3人の男の子が残された。最初は夫の両親が面倒を見ていたが、すぐに音を上げてしまい、昼間は朝美さんが預かることに。下の子が年中になるまで5人の子どもを必死に育てた。

兄が再婚し、家族4人の暮らしに戻ったが、平穏な生活はあっという間に終わる。夫の母親が認知症になり、実家を2世帯住宅にして義両親と同居することになったのだ。

「旦那は自分が面倒を見るから、私に出て行ってもいいと言ったけど、子どもの世話もろくにできなかった人が、認知症の年寄りの世話なんかできるわけない。下手したら無理心中だなと見捨てることもできなくて」

長男が中学2年のとき、学校から「サッカー部の同級生に暴力をふるった」と呼び出しを受けた。朝美さんは息子に何も聞かずに、相手の親と教師の話だけを聞いて謝ってしまった。

「それから息子が一切、口を聞いてくれなくなって……。後から息子の友だちに、相手の生徒に息子がいじめられていたと聞かされて、あーって。そういえば、スパイクがなくなったり、ボールが壊れたりとかあったなと。

ただね、そのとき介護の真っ最中だったんだよね。気になりながらちゃんと向き合うこともできなくて。そりゃ、怒るよね。『この親に何を言っても無駄なんだなと思った』と20年経ってから息子に言われました」

5年間在宅で介護をして義両親を看取ったが、夫への不満は溜まるいっぽう。夫の冷たい物言いに朝美さんの気持ちが切れてしまい、別居した。

「旦那のほうは自分の親の面倒を見てもらった負い目もあるし、子どもたちもいるから、離婚する気はなかったみたい。でも、私は一緒に暮らしたくなくなっちゃって、じゃあ、あなたが出て行ってと（笑）」

母と同居後、長男がひきこもる

朝美さんは夫と別居後、会社勤めをしたが続かず、42歳のときホームヘルパー1級（2013年度末で廃止。資格は現在も有効）の資格を取った。自分の父親が急に亡くなり、「もっと介護の知識があれば」と悔いが残ったのがきっかけだ。

特養で1年間働いたが腰を痛めて辞め、デイサービスを経て、グループホームに勤めた。

「人の顔色を見ながら生きてきたおかげで、認知症の人の介護で困ることはなかったのね。相手が上手く話せなくても考えていることがわかるから、認知症介護の仕事は天職だと思いました」

だが、父亡き後一人暮らしをしていた母親を呼び寄せたことで、歯車が狂い始める。一緒に暮らし始めると母親は朝美さんに昔の愚痴を言い続けたのだ。

「本当は産みたくなかったのとか、私が生まれたことで母が不幸になったみたいな話を次々と……。仕事を終えて帰るたんびに愚痴を聞かされて、なかなかハードでしょ。とにかく少しでも母と距離を取りたくて、夜勤のあるグループホームに勤めたんです。グループホームは利用者さんと職員が家族みたいで楽しくて、仕事にのめり込めたから何とかなっていたんだけど……」

実は、母と同居を始めてまもなく、高校を出て就職できずにアルバイトを転々としていた長男が「やりたいことがある」とバイトを辞めてしまっていた。図書館通いをする息子を、朝美さんは「好きなことをやればいい」と見守っていたのだが、母は孫が家にいることが気になって口を出す。

長男は祖母と関わらないよう昼夜逆転し、自分の部屋からほとんど出てこなくなってしまった。

自身も仕事を辞めて家にひきこもる

家にいても気が休まらない。追い打ちをかけたのは同僚の自死だった。突然のことに大混乱に陥る中、グループホームの管理者だった朝美さんは、その同僚が担当していたデイサービスの管理者も兼務することになる。

「完全なキャパオーバーです。眠れないし、人の言うことが理解できないし、完全なうつ病ですよ。薬を飲みながら仕事を続けて、精神科で診断書も書いてもらったけど、事業が継続できなくなるからと、なかなか辞めることができなくて。

体調を崩した母の面倒も見られなくなり、兄に引き取ってもらったら、半年経たずに亡くなってしまい、ショックで……」

ある日、通勤途中で信号が変わったのに、進んでいいのかダメなのか、わからなくなった。同じ物を何度も買ってきてしまう失敗も繰り返していたので、認知症を疑い検査を受けたら、細い血管が詰まる多発性のラクナ梗塞だと診断された。それ以外に異常が見つからず、ストレスを溜めると悪化するので気をつけるよう言われただけで、薬も処方されない。

「ああ、もういいやって気が抜けて。それで仕事も辞めて、家にひきこもってしまったんです」

次男はすでに独立しており、長男と2人で、家にひきこもる生活が始まる――。

〈後編はこちら『3年間の“親子ダブルひきこもり生活”を変えた、息子のひと言「お母さんは何が楽しくて生きてるの？」』〉

取材・文／萩原絹代