＜中間速報＞佐久間朱莉が9打リードの単独首位で後半へ 中国の15歳アマ、菅楓華、岩井明愛が追走中
＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、第3ラウンドが進行している。全選手の前半9ホールを終えた。
【写真】なんか魔法を使ってるようなファンタジーな一枚
この日、単独首位で最終組からスタートしたメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉が、前半で6つスコアを伸ばし、トータル18アンダーの単独トップで折り返している。トータル9アンダー・2位タイにはアマチュアで15歳のリュウ・ユジ（中国）、菅楓華、岩井明愛、トータル8アンダー・5位にルーキーの中村心、トータル7アンダー・6位タイに佐藤心結、吉本ここね、今季2勝の河本結、高橋彩華、ペ・ソンウ（韓国）が続いている。日本ツアー今季自身4戦目とする西村優菜はトータル2アンダー・29位タイ、日本ツアー3連戦目の渋野日向子は、トータル1オーバー・47位タイで後半をプレーしている。
